CEO da Xiaomi dá pista sobre o preço do carro elétrico SU7

A Xiaomi tem mantido o seu SU7 sob um manto de mistério, sendo o preço um dos tópicos mais especulados. Numa ronda de questões, o CEO partilhou uma pista sobre o preço do carro elétrico.

Por ser uma marca focada nos smartphones, o lançamento de um carro elétrico assinado pela Xiaomi espoletou uma onda de curiosidade. Os consumidores e entusiastas estão sedentos de informação, pois querem perceber o resultado de uma aposta que é, aos seus olhos, arrojada.

Muito se tem especulado relativamente ao preço a que o SU7 da marca chinesa será colocado no mercado, não havendo ainda valores oficiais revelados. Aliás, Lei Jun, CEO da empresa, sublinhou que "as informações que circulam na Internet sobre o preço do carro da Xiaomi são notícias falsas, pois ainda não determinamos o preço final".

Apesar disso, numa ação chamada "Respostas a 100 perguntas de internautas" (em tradução livre), lançada pela Xiaomi Motors na rede social Weibo, foi partilhado que Lei Jun afirmou que "a Xiaomi Motors não tem rivais dentro dos 500.000 yuans".

De acordo com a imprensa chinesa, a resposta terá sido dada em tom de piada, mas "a sério", mostrando que o Xiaomi SU7 poderá ser vendido por esse valor, equivalente a cerca de 64.000 euros.

De qualquer modo, os pormenores do SU7 da Xiaomi ainda não abundam, pois, apesar de o carro elétrico já ter sido revelado, a marca reservou os detalhes para uma apresentação posterior.

Sabe-se, contudo, por outras respostas que o CEO deu, aquando da dinâmica na rede social Weibo, que a Xiaomi vai concentrar-se no mercado chinês, inicialmente, partindo depois para "as ruas do mundo". O preço do elétrico para a Europa deverá, portanto, demorar a ser conhecido - se for.