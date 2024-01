Sony revela as 3 novas cores disponíveis para a PlayStation 5 Slim em 2024

Foi no passado mês de outubro que a Sony anunciou a sua nova versão PlayStation 5 Slim com uma dimensão 30% menor do que o modelo original. E agora a marca japonesa revelou as 3 novas cores para a PS5 Slim que vão ficar disponíveis já neste ano de 2024.

As 3 novas cores para a PlayStation 5 Slim

A PlayStation 5 Slim veio trazer uma versão mais pequena e mais leve da popular consola de jogos topo de gama da Sony. O modelo mantém a mesma cor que a versão original, ou seja, um branco esbatido com pormenores pretos da carcaça.

No entanto, as recentes informações mostram que a empresa japonesa apresentou recentemente mais 3 novas cores que vão colorir a PlayStation 5 Slim e que vão ficar disponíveis já neste ano de 2024. Estas cores são então semelhantes às disponíveis para os comandos DualSense. A apresentação aconteceu no evento CES 2024, em Las Vegas, e o canal Notebook Check captou algumas imagens desta novidade.

Tal como podemos ver pelas imagens, a Sony disponibiliza então as capas para a sua PS5 Slim e os seus comandos nas cores Azul Cobalto, Prata Esterlina e Vermelho Vulcânico.

Segundo as informações, a Sony vai vender estas três capas de cores diferentes por um valor de 54,99 dólares/euros. Assim, o jogador não tem que ter uma consola 'sem cor' devido ao branco original, personalizando assim a PlayStation 5 Slim com uma tonalidade que vá mais ao encontro dos seus gostos. E certamente que o equipamento também dará outra vida à sala de sua casa na hora de jogar.

A PlayStation 5 continua a ser a consola fixa mais vendida em todo o mundo e recentemente os dados revelaram que o equipamento de jogos da Sony já vendeu 50 milhões de unidades até ao momento.