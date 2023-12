Arooma: Fantástico humidificador e Difusor de Aromas

Nem sempre a tecnologia pura nos dá a melhor inspiração para a realização do nosso trabalho. A produtividade e motivação estão normalmente dependentes de vários fatores, sendo um deles o ambiente onde estamos inseridos. Já conhecem o humidificador Arooma?

Arooma: O Humidificador que consegue pulverizar moléculas de água atomizada...

Como já referimos, além da vasta oferta ao nível dos suplementos alimentares energéticos, a Prozis tem também vários produtos tecnológicos, produtos para a casa e vestuário. Hoje o produto que apresentamos é o Arooma.

Com um estilo elegante e arredondado, o humidificador Arooma, consegue pulverizar moléculas de água atomizada, com os mais diversos aromas, mas servem também para aumentar a humidade do ar, ou manter o seu grau higrométrico por humidificação. Uma capacidade de 230 mL mantém o Arooma a funcionar durante imenso tempo.

Cobrindo uma área mais ampla do que a maioria dos difusores, o Arooma é ideal para divisões maiores em sua casa ou no escritório.

Se as fragrâncias forem a sua predileção, o Arooma funciona com aromas hidrossolúveis, bem como com os óleos essenciais L'essence da Prozis. Se não tiver água no reservatório, o Arooma desliga-se automaticamente.

Especificações Técnicas do Arooma

Capacidade Total: 230 mL

230 mL Potência: 9,5 W

9,5 W Peso: 950 g

950 g Dimensões: 160 (A) x 161 (⌀) mm

160 (A) x 161 (⌀) mm Modos de Bruma: Contínuo; intermitente

Contínuo; intermitente Modos de Luz: 100%; 20%; intermitente

100%; 20%; intermitente Tempo de funcionamento máx. (contínuo): Até 5 h

Até 5 h Tempo de funcionamento máx. (intermitente): Até 10 h

Até 10 h Volume da Bruma (contínuo): ~ 30 mL/h

~ 30 mL/h Volume da Bruma (intermitente): ~ 20 mL/h

~ 20 mL/h Encerramento Automático: Sim

Sim Tensão de Entrada: 24 V ⎓ 500 mA

APROVEITEM A PROMOÇÃO E OFERTAS

O Pplware, em parceria com a Prozis, dão-lhe a possibilidade de adquirir o Arooma com um desconto de 10%, usando o voucher PPLWARE. Pode ainda ganhar ofertas adicionais se atingir um determinado valor.