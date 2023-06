A Hisense tem na sua tecnologia Mini-LED para smart TVs uma das melhores soluções do mercado para quem procura uma imagem com cores equilibradas. Agora, ao falar numa "revolução da luz", acaba de apresentar a nova linha de televisões Mini-LED 4K U8KQ.

No Pplware já testámos uma das soluções mini-LED da Hisense e podemos perceber as vantagens desta tecnologia, no que respeita à reprodução de cores, intensidade de brilho e ângulos de visão, já para não falar na reprodução de cenas escuras, sem que se percam pormenores.

Além da leitura da nossa análise à smartTV Hisense Mini-LED 65U8HQ, poderá ainda ler o artigo onde falamos das atuais tecnologias QLED, ULED, Mini-LED e Laser TV e explicamos cada uma delas.

Agora, é o momento de conhecer as novidades que prometem ser uma "revolução da luz".

As novas televisões Mini-LED 4K U8KQ: uma revolução de luz

A nova televisão ULED mini-Led 4K U8KQ está a ser lançada em três tamanhos, 55, 65 e 75 polegadas, respetivamente 55U8KQ, 65U8KQ e 75U8KQ, com um design elegante e flexível, transformando qualquer sala de estar numa sala de cinema ou de jogos.

A série U8KQ com tecnologia Mini-LED Pro oferece uma experiência de grande ecrã com mais LEDs do que uma TV normal, que significa imagens mais brilhantes e nítidas, sob uma luz totalmente nova. Vem com as tecnologias aprovadas por Hollywood, como IMAX Enhanced, Dolby Vision e Filmmaker Mode, permitindo-lhe ver os filmes como o realizador pretendia.

A nova U8KQ também possui um pico de brilho de até 1500 nits, a medida do brilho de um ecrã. Isto é muito mais do que os 350 nits de uma televisão normal. O que significa que obtém uma imagem mais brilhante que tem um aspeto incrível mesmo em divisões bem iluminadas.

A tecnologia Quantum Dot Colour disponível nesta gama também oferece mais de mil milhões de cores, produzindo imagens mais ricas e precisas, com o ângulo de visualização dinâmico de 60˚.

Acreditamos que relativamente ao áudio, também não desiluda, tal como aconteceu com o modelo anteriormente testado. Tem áudio Dolby Atmos e DTS Virtual-X que promete ouvir desde do sussurro mais silencioso até às cenas mais explosivas.

De notar ainda que vem com um processador Hi-View Engine da Hisense e tem uma poderosa rede neural que otimiza consistentemente a experiência de visualização com uma análise em tempo real dos fotogramas ao mesmo tempo que se encarrega de funções complexas como o upscaling 4K e melhoramento de cor.

Para ambiente de jogo, vem com o modo Ultra Motion de 120 Hz que minimiza o atraso de entrada e a quebra de fotogramas para uma experiência de jogo suave. O Modo Jogo Pro garante os 144Hz para que todos os jogos sejam nítidos, independentemente da intensidade da ação.

A tecnologia Total Ambient Adaptive da Hisense combina a funcionalidade dos seus sensores adaptativos de luz e cor, para uma experiência única. O televisor deteta a luminosidade e a temperatura da luz do ambiente que o rodeia e ajusta as definições de imagem para um prazer de visualização ideal, que se adapta perfeitamente ao ambiente que o rodeia.

A interface também é a já conhecida VIDAA TV, bastante simples e fluida, com um resume de filmes, programas e muito mais de serviços como a Disney+ ou o YouTube num só lugar. Pode até controlar o seu televisor por voz com duas palavras mágicas: "Hey Google/VIDAA". Prepare-se para uma experiência verdadeiramente cinematográfica com a série U8.

Preço e disponibilidade

Relativamente aos preços, os novos modelos que chegam a 1 de julho ao mercado nacional, estarão disponíveis desde 1.299,00€, para o modelo 55U8KQ, 1.599,00€ para o modelo de 65" e 1.999,00€ para a versão de 75".