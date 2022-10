Análise: SmartTV Hisense Mini-LED 65U8HQ

O mercado das televisões atualmente é altamente competitivo com tecnologias de elevada qualidade para proporcionar às pessoas experiências absolutamente únicas nas suas casas. Além do software integrado, com recursos avançados, estas novas televisões ainda proporcionam uma experiência de visualização imersiva onde se destacam os pretos, as cores vivas, os ângulos de visão, além da experiência de som que tem melhorado também de forma substancial.

A smartTV Hisense Mini-LED 65U8HQ é um desses casos que hoje damos a conhecer, uma enorme televisão com tecnologia mini-LED e ecrã 4K de 65".

Especificações da smartTV Hisense Mini-LED 65U8HQ

A Hisense Mini-LED 65U8HQ é uma televisão inteligente de 65" com resolução 4K e tecnologia mini-LED de retroiluminação DLED. A retroiluminação é DLED com tecnologia Full Array Local Dimming, tendo assim a capacidade de controlar a retroiluminação em cerca de 200 zonas, dependendo da imagem mostrada. Traz ainda a tecnologia Quantum Dot Colour, que permite maior fiabilidade na reprodução de cores.

O ecrã tem uma profundidade de cores de 8bit, com suporte para Dolby Vision HDR e HDR10+. O painel é de tecnologia ADS, o contraste é de 1200:1 e o brilho é de 500 nits, com 1300 nits de pico.

A moldura é ultra-fina, com apenas 38 mm. A TV tem uma dimensão sem base de 1452×78×858 mm, sendo que a base está posicionada ao centro e mede 400 x 300 mm. Abaixo do ecrã existe uma zona coberta de malha fina preta, onde estão colocados os altifalantes, sendo 4 x 10W + 20W + 2 x 5W.

As interfaces de ligação estão posicionadas na traseira. Tem 4 ligações HDMI (2 x HDMI 2.0 e 2 x HDMI2.1 - ALLM, VRR (120Hz) - sendo uma eARC). Tem ainda 2 portas USB (2.0 e 3.0), uma entrada analógica de vídeo e som, saída de som digital ótica, interface ethernet e ligação RF para antena ou cabo. Tem ainda uma interface para cartão CI+. Nas ligações sem fios tem Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax tri-band e Bluetooth 5.0. Tem ainda sensor de luminosidade.

A fonte de alimentação é de AC100~240V, a uma frequência de 50Hz/60Hz. Tem classe energética G e um consumo em standby inferior a 0,5W.

O ecrã mini-LED da Hisense 65U8HQ

A principal característica desta televisão é a introdução da tecnologia mini-LED. Segundo a Hisense a tecnologia mini-LED apresenta LEDs 50 vezes mais pequenos que em comparação como os LEDs normais. Assim, além de maior detalhe e maior precisão, é possível ter pretos ainda mais profundos.

Trata-se de uma melhoria importante à própria tecnologia ULED Hisense já conhecida de outras televisões da marca, também composta por Quantum dots, onde o hardware e o software a trabalham em conjunto otimizando aspetos como retroiluminação, movimento e cor para conseguir a melhor experiência possível.

Uma das cenas da série House of the Dragon muito contestada, pela dificuldade de visualização, devido ao facto de ser muito escura e ter pouco contraste, foi visível nesta televisão sem qualquer problema.

Algo que acontece em cenas escuras, é que se perde bastante o ângulo de visão, que aliás é excelente em cenas com muita luz. Em cenas escuras, quando há legendas brancas, também existe um esbatimento da iluminação demasiado evidenciado. Este é um pormenor que poderá ser melhorado com alguns ajustes nas definições de imagem, mas não é eliminado.

Para cenários de desporto, e agora que se aproxima o mundial de futebol, esta televisão 65U8HQ disponibiliza o modo de desporto que pode ser conjugado com a taxa de atualização de 120Hz. A experiência é bastante imersiva em termos de imagem e de som.

Segundo a fabricante, a taxa de atualização nativa de 120Hz e o modo desporto eliminam "ruídos" usando um algoritmo dinâmico adaptado a objetos em movimento, de modo a criar uma cena desportiva verdadeiramente vibrante e cristalina. A verdade é que ver um jogo de futebol nesta TV foi uma experiência bastante interessante.

Além disso, os 120Hz fazem com que esta seja uma televisão ideal também para gosta de videojogos, também com um modo dedicado.

Mas a experiência não se esgota no desporto. Para a experiência cinematográfica, a smartTV Mini-LED 65U8HQ conta com certificação da IMAX Enhanced, que garante não só um excelente desempenho em todo o modo de visualização, resolução, cor, brilho, contraste como fidelidade sonora.

Nesta TV o utilizador pode ir ainda mais longe e programar a TV para reprodução de filmes com o modo Realizador que permite uma experiência mais pura e limpa e uma calibração original do realizador.

Som

Na configuração de som estão disponíveis modos pré-definidos, equalização em 5 faixas de frequência e uniformização de volume entre canais de TV, mas só para o caso de serem utilizados os altifalantes da TV.

Quanto à qualidade de reprodução de som, esta televisão tem um som equilibrado e bastante robusto, o que não deixa de ser impressionante numa TV. Já testamos outros modelos da Hisense e são notórias as melhorias neste modelo.

Interface e controlo por smartphone

A TV vem equipada com uma inteface própria a VIDAA U6 desenhada para aplicações de streaming e adaptável às exigências de cada utilizador. Vem com os principais serviços instalados, basta fazer login e assistir aos seus conteúdos favoritos.

Além do controlo remoto disponibilizado na caixa, a VIDAA tem uma aplicação de controlo bastante completa, fiável e muito intuitiva, facilitando em muito o controlo da televisão. Integra ainda os controlos por voz VIDAA Voice, Alexa e Ok Google.

O Home screen da TV apresenta acesso rápido às aplicações, às fontes de sinal e surgem sugestões relacionadas com os serviços de streaming, baseadas no histórico de utilização. Olhando depois ao menu de definições, tudo está bem organizado e é muito simples encontrar o que pretendemos.

Veredicto

A smartTV Hisense mini-LED 65U8HQ apresenta-se como uma opção equilibrada e muito competente para salas de grande dimensão, com um design minimalista e moderno.

O ecrã tem uma excelente reprodução de cores, principalmente depois de serem feitos alguns ajuste. Tem uma intensidade máxima de brilho bastante forte, que pode dar jeito em algumas situações. O ângulo de visão é excelente, excepto em cenas demasiado escura.

Outro dos aspetos positivos desta televisão é a qualidade de som acima do que é habitual no universo das televisões, ainda que se tenha assistido nos últimos anos a uma melhoria, principalmente nestas gamas superiores.

A smartTV Hisense Mini-LED 65U8HQ está disponível no mercado nacional desde 1200 €. De considerar que esta smartTV mini-LED está disponível também numa versão de 55" desde 850 €.

O Pplware agradece à Hisense a cedência da smartTV mini-LED 65U8HQ para análise.