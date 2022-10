Em breve, utilizadores poderão associar música ao seu perfil do Instagram

A Meta está a tentar que as suas plataformas sejam o mais completas possível, de modo a reunir os interesses dos utilizadores. Assim sendo, há rumores que dizem que, em breve, o Instagram dará a oportunidade aos utilizadores de terem uma “Profile Song” associada ao seu perfil.

O Instagram ainda não confirmou a funcionalidade oficialmente.

De acordo com os rumores, a Meta quer trazer uma nova funcionalidade para o Instagram, chamada “Profile Song”. Através desta, os utilizadores poderão adicionar as suas músicas favoritas ao perfil da rede social. Num screenshot partilhado por Alessandro Paluzzi, um leaker que tem por hábito trazer novidades, vê-se a nova funcionalidade “Profile Song” na secção da biografia.

De acordo com a IGN, a funcionalidade do Instagram poderá ser semelhante àquela que o MySpace lançou, no ano passado. Ou seja, os utilizadores podem reproduzir automaticamente qualquer música no seu perfil e aqueles que o visitam podem espreitá-lo ao som da música.

Embora o Instagram ainda não tenha confirmado que a “Profile Song” chegará efetivamente à plataforma, as partilhas têm levado a crer que será uma funcionalidade para breve. Aliás, num e-mail enviado ao Mashable, um porta-voz da rede social disse que esta é ainda um “protótipo interno” e que não está a ser testado externamente.

Leia também: