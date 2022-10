A Xiaomi tem na sua MIUI vários serviços integrados, que substituem em parte a oferta do próprio Android ou outros que as grandes empresas oferecem aos utilizadores. Estes complementam ou reforçam todas as ofertas, com melhorias óbvias.

Agora, e para trazer ainda mais segurança às imagens e vídeos que forem captados, a Xiaomi trouxe uma novidade. Passou a integrar o Google Photos com a sua app Galeria e permite uma sincronização direta e silenciosa.

Uma melhoria grande para a app Galeria

Foi há pouco que a Xiaomi anunciou uma nova forma para os utilizadores de dispositivos com a MIUI fazerem o backup das suas fotos e vídeos. Em vez de se utilizar o Google Photos e outros serviços, e de forma separada, tudo está agora integrado.

O Google Photos passa a ser uma integração importante e que uma funcionalidade integrada para os utilizadores dos smartphones Xiaomi. Com isto, os utilizadores da MIUI podem fazer o backup das suas fotos e vídeos, de forma transparente e completamente integrada.

Google Photos é a solução encontrada

Além de fazer o backup do conteúdo dos dispositivos MIUI para o Google Photos, os utilizadores da Xiaomi Cloud também terão a opção de mover facilmente as suas fotos e vídeos para o Google Photos.

Apesar deste anúncio ter sido feito agora, vai demorar ainda algumas semanas a estar acessível de forma global. A Xiaomi está a começar a lançar de forma gradual, na Ásia, com o início programado para 24 de outubro. Gradualmente será alargado e acessível a todos.

Xiaomi melhoria assim a experiência de utilização

Ao fazer esta integração, a Xiaomi garante que os utilizadores dos seus smartphones têm acesso a todas as funcionalidades que o Google Photos oferece. Falamos do espaço acessível e a integração com todos os serviços que a gigante das pesquisas oferece atualmente.

É desta forma que a Xiaomi consegue eliminar estes elementos (fotos e vídeos) do seu serviço cloud, enquanto melhora de forma grande a qualidade e a segurança destes. Ao mesmo tempo, a experiência é transversal e mais próxima dos utilizadores e do que estão habituados a usar.