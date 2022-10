Revelados pormenores sobre o próximo jogo PGA Tour da EA Sports

A Electronic Arts revelou recentemente novidades relativamente ao próximo jogo com o selo de qualidade PGA Tours.

Como é sobejamente conhecido, trata-se de uma série de jogos dedicados ao golf que já nos vem acompanhando desde os finais do século passado.

A EA SPORTS revelou recentemente um primeiro vislumbre do que será o próximo jogo da série de golfe, PGA Tour.

Oficialmente intitulado de EA SPORTS PGA Tour, este jogo de golfe de próxima geração apresentará o único lugar onde os fãs de golfe podem jogar os quatro principais campeonatos, incluindo o Torneio Masters, PGA Championship, Us Open Championship e The Open Championship.

Construído com o motor Frostbite da EA para maximizar as capacidades de fidelidade visual e apresentação do jogo, a EA SPORTS PGA Tour recria alguns dos maiores campos do mundo - como o Augusta National, a casa de um dos mais prestigiados torneios de todo o golfe, The Masters - com um nível de detalhe e beleza sem precedentes.

A EA SPORTS PGA Tour também conta com a participação de todos os Playoffs da FedExCup e dos seus cursos, bem como o The PLAYERS Championship, como parte da sua programação estelar de eventos. O jogo também incluirá golfistas profissionais como o ex-campeão do Masters Jordan Spieth, além de toneladas de equipamento licenciado e patrocinadores que refletem a experiência do mundo real. Os fãs de golfe têm isso e muito mais para olhar para a frente no EA SPORTS PGA Tour, incluindo:

Eventos LPGA - o jogador poderá experimentar desafios únicos e eventos do mundo real como o Amundi Evian Championship, um grande torneio recriado pela primeira vez num videojogo. Poderá jogar como algumas das melhores jogadoras femininas do jogo, como Lexi Thompson e Jin-Young Ko, ou cria uma golfista feminina na funcionalidade create-a-player recentemente remodelada.

ShotLink e TrackMan Data - Os golfistas do PGA Tour serão autenticamente replicados como nunca antes com o ShotLink alimentado pela CDW, o sistema de pontuação em tempo real do PGA Tour, e dados do TrackMan, um líder mundial em medição de voo de bola 3D e análise de balanço.

Gráficos de próxima geração - Utilizando o próprio motor Frostbite da EA, o EA SPORTS PGA Tour será a recriação mais visualmente deslumbrante e precisa de muitos dos campos mais famosos do mundo, incluindo The Old Course at St. Andrews Links e The Country Club em Brookline, Mass, e proporcionará a experiência mais imersiva e autêntica possível onde os fãs podem jogar contra e como alguns dos maiores nomes do golfe profissional.

EA SPORTS PGA Tour irá apresentar um modo Carreira nas consolas de Última Geração que, tal como será expectável nos permite evoluir desde as primeiras tacadas até ao estrelado.

Os principais campos mundiais estarão disponíveis no jogo, incluindo Augusta National Golf Club, Pebble Beach Golf Links, Southern Hills Country Club, Kiawah Island Golf Resort’s Ocean Course, Torrey Pines entre muitos outros.

Por alturas do lançamento, todo o conteúdo de "Road to the Masters" estará incluído no jogo e proporcionará aos jogadores a oportunidade de competir no Masters Tournament, além de outras experiências exclusivas do Augusta National.

O jogo irá também incluir vários tutoriais que irão ajudar os jogadores a dar as melhores tacadas. Nota ainda para a existência de um conjunto de desafios, desenvolvidos em parceria com a PGAA Education and Player Department que ensinarão habilidades e truques importantes, tanto no jogo como na vida real.

Os jogadores poderão ainda participar em vários eventos amadores, incluindo o U.S. Amateur criado em parceria com a USGA.

EA SPORTS PGA Tour será lançado na primavera de 2023 para a PlayStation 5, Xbox Series X e PC.