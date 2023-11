A mudança está a chegar ao Google Maps, onde a gigante das pesquisas resolveu aplicar uma mudança grande no campo das cores. Esta não tem sido uma alteração pacifica e que nem todos aceitam bem. Ainda assim, esta alteração continua e as novas cores do Google Maps também já começaram a chegar ao Android Auto.

É normal a Google aplicar mudanças nos seus serviços e nas suas interfaces. Estas refletem a necessidade de melhorar o que a gigante das pesquisas oferece e como as funcionalidades podem ser exploradas por todos os utilizadores, em todos os diferentes cenários.

Foi isso que a gigante das pesquisas trouxe para o Google Maps, onde resolveu aplicar uma alteração que se esperava ser simples e mudar muito como o serviço de mapas é usado. Falamos da alteração das cores que estão disponíveis nos mapas.

Essa alteração que já chegou aos browsers e ao Android, está agora a conquistar um novo espaço, onde era esperado. Falamos do Android Auto, onde o Google Maps começou agora a mostrar as novas cores para os utilizadores deste serviço dedicado aos automóveis e aos seus sistemas de entretenimento.

Tal como nas restantes versões, também aqui as novas cores são de imediato percetíveis. A app tem a sua paleta de cores mais frias em todo o mapa, bem como em grandes partes da interface. Conforme pode ser já visto, todo o texto, a linha de navegação azul e o cartão de direções na parte superior da interface mudaram de cor.

Provavelmente, tal como aconteceu com o Android, esta poderá não ser uma mudança que seja bem recebida pelos utilizadores. As queixas não pararam de crescer e os utilizadores mostram o seu desagrado, tentando sem sucesso mudar para o esquema de cores antigo.

Ainda que não tenha sido oficialmente anunciada, a mudança já pode ser usada e por cada vez mais utilizadores. Devendo ser uma alteração que a gigante das pesquisas controla centralmente, deve demorar ainda alguns dias até que o novo Google Maps do Android Auto esteja acessível para todos.