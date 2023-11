No início do mês de março deste ano, um foguetão desgovernado colidiu com a Lua. O objeto identificado como WE0913A foi apontado como sendo um pedaço de foguetão Falcon 9 da SpaceX. No entanto, novos dados desmentiram essa origem. Mas, mais que a origem, a NASA refere que foi uma carga misteriosa do foguetão chinês a provocar a estranha cratera.

Carga misteriosa transportada pelo foguetão colidiu com a Lua

Uma equipa de engenheiros aeroespaciais e mecânicos da Universidade do Arizona, encontrou provas que sugerem fortemente que o objeto WE0913A era um foguetão chinês com um objeto desconhecido preso a si.

No artigo publicado no The Planetary Science Journal, o grupo descreve a forma como seguiam o objeto antes deste colidir na Lua e o que aprenderam com isso.

No dia 4 de março de 2022, um objeto de origem desconhecida embateu na superfície da Lua. Inicialmente, foi teorizado que o objeto era a fase superior de um foguetão Falcon 9. A verificação dos lançamentos rapidamente desmentiu essa teoria e os investigadores decidiram que o objeto era um foguetão chinês.

Descobriram também que o impacto tinha deixado uma cratera dupla na Lua, sugerindo que a carga "era invulgar". Além disso, os investigadores haviam estado a seguir o objeto durante sete anos, antes da sua queda na superfície lunar e, por isso, conheciam as suas origens.

Durante a nova investigação, a equipa de especialistas recuou no seu percurso e descobriu que se tratava de um foguetão de reforço para a missão Chang'e 5-T1 - uma das várias missões lançadas pela China para testar a viabilidade de enviar uma sonda à Lua e recuperar uma amostra de rochas lunares.

A equipa também tentou saber mais sobre o foguetão enquanto navegava no espaço - comparando a sua curva de luz, descobriram que não oscilava como os outros foguetões. Em vez disso, algo estava a fazer com que tombasse de forma ordenada. Um booster não é tipicamente mais do que uma concha vazia com um motor pesado afixado num dos lados. A sua assimetria leva normalmente a uma grande oscilação.

Portanto, a ausência de tal oscilação sugere que os engenheiros chineses fixaram algo mais na carapaça oposta ao motor, uniformizando a distribuição do peso.

Como tal, os investigadores observam que, seja o que for que tenha sido essa coisa, foi responsável pela segunda parte da dupla cratera criada quando o propulsor embateu na superfície da Lua. Ninguém da China comentou a natureza do propulsor, nem sequer confirmou que era de origem chinesa.