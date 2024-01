Ainda que tenha chegado mais tarde que a sua concorrência mais direta, a Google e o seu Bard querem dar cartas na IA e no que esta pode oferecer. Mais do que uma interface, a Google quer integrar a sua solução com os seus serviços e agora decidiu falar diretamente com quem a usa. Para isso pediu ajuda aos utilizadores para indicarem o que precisam e querem.

Com a força que a IA ganha, as grandes empresas como a Google precisam de apostar de forma mais agressiva nesta área. Este é o futuro e como tal a gigante das pesquisas já tem muitos desenvolvimentos feitos para garantir que está ao nível do que a concorrência oferece.

Com o ano de 2024 a começar, a Google quer apostar ainda mais e focar os seus desenvolvimentos no que os utilizadores realmente querem e precisam. Para isso, recorreu às redes sociais e a outros canais especializados para os inquirir sobre os próximos trabalhos no Bard.

The top 5 requests for Bard going into 2024… what’s your #5?



1) More control over hallucination: guide for when to explore possibilities, create new information vs responsibly summarize existing information



2) Expanded multimodality: you’re gonna love more Gemini… — Jack Krawczyk (@JackK) December 30, 2023

Jack Krawczyk, uma das faces mais visíveis da Google para a sua IA, recorre ao Twitter para mostrar os pedidos já feitos, mas deixando a porta aberta para algumas novidades. As cinco funções que os utilizadores mais solicitaram foram as seguintes:

Mais controle sobre as alucinações , ou seja, quando a IA compõe dados relacionados ao que pergunta.

, ou seja, quando a IA compõe dados relacionados ao que pergunta. Multi modalidade expandida , o que implica que a IA consiga interpretar imagens, sons ou vídeos, algo que Gemini já consegue fazer, embora ainda não tenha sido implementado.

, o que implica que a IA consiga interpretar imagens, sons ou vídeos, algo que Gemini já consegue fazer, embora ainda não tenha sido implementado. Acesso mais fácil , o que implica que os utilizadores exijam uma aplicação que reúna esses serviços.

, o que implica que os utilizadores exijam uma aplicação que reúna esses serviços. A quinta informação ficou em branco para ser ouvido o feedback dos utilizadores.

As respostas não tardaram a surgir e mostraram claramente o que os utilizadores pretendem que a Google crie. Das muitas propostas apresentadas destaca-se o upload de PDFs, intérprete de código, conversas por voz ou possibilidade de adição de extensões. Estas são algumas das mais populares entre as respostas apresentadas.

A Google não ficou por aqui e recorreu também ao Reddit para obter feedback dos utilizadores. Aqui, foi Chris Gorgolewski, gestor de produto da equipa do Bard, a dar a cara, com as respostas a focarem-se noutro campo. Falamos da integração com os serviços da gigante das pesquisas, algo que está já a ser preparado.

Com esta informação, a Google irá encaminhar as suas equipas para desenvolverem novidades interessantes e, principalmente, úteis para os utilizadores. Estas vão surgir em 2024 e elevar ainda mais o que o Bard e toda a IA da Google podem oferecer.