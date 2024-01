Fisco alerta! Prazo para pagar IUC termina hoje (mas não é para todos)

Pessoas ou entidades que tenham automóveis, barcos de recreio ou aeronaves registados em seu nome, têm de pagar anualmente o Imposto Único de Circulação (IUC). Hoje é dia de pagar este imposto para quem tem veículos com matrícula até dezembro.

Pagamento do IUC de carros matriculados até dezembro termina hoje...

De acordo com a Autoridade Tributária (AT), o prazo para pagar o IUC para carros com matrícula até dezembro é até esta quarta-feira. O alerta foi feito nas redes sociais, numa publicação onde a AT disponibiliza um vídeo que ensinar a fazer.

O IUC é o imposto que substitui o antigo “selo do carro” e não deve ser confundido com o ISV, que é um imposto pago apenas quando o veículo é matriculado pela primeira vez em Portugal. O pagamento deste imposto é anual. No primeiro ano da matrícula, incluindo veículos importados, o IUC deve ser pago até 30 dias após o termo do prazo legal para o registo do veículo.

Se comprou o veículo em primeira mão num concessionário automóvel, o pagamento é feito no momento da compra. A tabela do IUC para 2024 já se encontra disponível aqui.