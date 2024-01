Já sabe quanto vai pagar de IUC em 2024? Veja aqui…

Durante várias semanas o tema IUC (Imposto Único de Circulação) gerou várias controvérsias na esfera pública. Foram também várias as manifestações pelo país para que a medida do Governo não avançasse... e não avançou. Veja agora a tabela do IUC para 2024.

Pessoas ou entidades que tenham automóveis, barcos de recreio ou aeronaves registados em seu nome, têm de pagar anualmente o Imposto Único de Circulação (IUC). O IUC é um imposto anual que incide sobre a propriedade de um veículo automóvel (e não sobre a circulação), pago até o veículo ser abatido, cujos valores são atualizados todos os anos em janeiro.

Tabela do IUC atualizada para 2024...

Para 2024 já existe uma tabela com os valores atualizados que circula nas redes sociais. Veja quanto vai pagar deste imposto.

O IUC é o imposto que substitui o antigo “selo do carro” e não deve ser confundido com o ISV, que é um imposto pago apenas quando o veículo é matriculado pela primeira vez em Portugal.

O pagamento deste imposto é anual. No primeiro ano da matrícula, incluindo veículos importados, o IUC deve ser pago até 30 dias após o termo do prazo legal para o registo do veículo.

Se comprou o veículo em primeira mão num concessionário automóvel, o pagamento é feito no momento da compra.