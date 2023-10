ANSR: falha em radares de velocidade pode anular multas

Como temos referido, Portugal tem atualmente mais 37 radares de velocidade, sendo que 12 deles são de controlo de velocidade média. No entanto, têm vindo a ser detetados e reportados alguns problemas com os novos equipamentos. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) veio referir que as falhas em radares podem anular multas.

Radares de Velocidade: multas dos novos radares podem ser todas anuladas...

De acordo com a CNN Portugal, as multas por excesso de velocidade detetadas pelos 37 novos radares, em funcionamento desde 1 de setembro, correm o risco de serem todas anuladas, devido à falha técnica identificada num dos aparelhos que registou, 11 dias depois, um pesado de mercadorias a circular a 194 km/hora - velocidade que este veículo não atinge - na EN234, no Lugar de Valinhos, concelho de Nelas.

Vários condutores têm vindo a reportar falhas em alguns radares de velocidade, em especial na região centro do país. Num radar da Nacional 109 perto da Figueira da Foz, foram registados camiões a circular a velocidades entre os 130 e os 150 quilómetros por hora.

Em setembro, entraram em funcionamento 37 novos radares de controlo de velocidade e, até ao final do ano, o número vai aumentar. Segundo a ANSR, o número de veículos fiscalizados subiu, apesar da queda de 80% dos que circulavam em excesso de velocidade.

Em todo o sistema de radares de velocidade SINCRO (61 radares iniciais e 37 novos), durante o mês de setembro, foram fiscalizados pela ANSR quase 20 milhões de veículos, um aumento de 76%, quando comparado com igual período do ano passado. A taxa de infração aumentou de 0,29% para 0,57%, ou seja, os veículos em infração cresceram, por cada mil veículos fiscalizados, em valores aproximados, de 3 para 6 veículos - saber mais aqui.