Bateria do iPhone 15 Pro Max dura ‘apenas’ mais 38 minutos que a do Galaxy S23 Ultra

Com a chegada dos tão aguardados iPhone 15, não tardou até que começassem a surgir os vários testes de desempenho e comparativos com os modelos rivais já existentes no mercado. Assim, os dados recentes mostram que a bateria do iPhone 15 Pro Max dura mais 38 minutos do que a do Galaxy S23 Ultra, o que pode parecer pouco.

iPhone 15 Pro Max: bateria dura mais 38 minutos que a do Galaxy S23 Ultra

Tal como já é hábito, a Apple escolheu o mês de setembro para apresentar ao mundo o seu novo iPhone. O equipamento traz diversas novidades, tanto ao nível do hardware como sobretudo nas características da máquina e sistema que traz por dentro. Depois disso, rapidamente surgiram os primeiros testes e o mais recente está relacionado com a capacidade da bateria do novo iDevice.

Se inicialmente várias fontes que diziam que o modelo topo de gama iPhone 15 Pro Max teria uma bateria com menor tempo de duração, devido ao novo chip, os testes realizados pelo canal PhoneBuff mostram que o novo smartphone da Apple consegue superar o também topo de gama Samsung Galaxy S23 Ultra.

De acordo com os resultados, a bateria do iPhone 15 Pro Max dura até 38 minutos mais do que o modelo da rival sul-coreana, embora esse tempo não seja assim tão significatovo, tendo em consideração que o Galaxy S23 Ultra já chegou no mês de fevereiro, mais de meio ano antes do flagship da marca da maçã.

Veja o vídeo:

No vídeo, um dos destaques vai para o facto de, passados 60 minutos desde os testes iniciais, o iPhone 15 Pro Max mantém a bateria nos 100% enquanto que o Galaxy S23 Ultra cai para 97%. Contudo, nalguns momentos, a bateria do smartphone da Samsung exibe uma percentagem de bateria superior ao modelo da Apple, mas no fim é o iPhone quem vence a competição.

Feitas as contas, a bateria completa do iPhone 15 Pro Max durou 27 horas e 44 minutos, enquanto que a do Galaxy S23 Ultra durou 27 horas e 6 minutos.

