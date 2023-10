O mercado automóvel em Portugal tem acompanhado o que está a acontecer por todo o planeta. OS carros elétricos vieram para ficar e isso representa depois um crescimento nas vendas e nos registos destes veículos. Setembro não foi diferente e novamente o número de carros elétricos cresceu.

No mês de setembro de 2023 foram matriculados em Portugal 7.169 automóveis ligeiros de passageiros novos elétricos, plug-in e híbridos elétricos. Este valor agora avançado pela ACAP traduz-se em mais 20,8 por cento que no mesmo mês do ano anterior.

De janeiro a setembro de 2023 as matrículas de veículos ligeiros de passageiros deste tipo cresceram e totalizaram 67.962 carros. Com este novo número temos uma variação positiva de 61,2 por cento em setembro de 2023 relativamente a período homólogo de 2022.

Especificamente observando os veículos elétricos, em setembro de 2023 registou-se um aumento de 31,0 por cento em comparação com o mesmo mês de 2022. Isso materializa-se em terem sido matriculados neste período 2.816 ligeiros de passageiros novos nesta categoria automóvel.

Nos primeiros nove meses de 2023 verificou-se um aumento de 108,0 por cento, isto em comparação com o mesmo período do ano anterior, dos carros ligeiros de passageiros novos elétricos. Desde o início do ano, foram já matriculados 25.655 carros elétricos em Portugal.

Estes valores mostram como o mercado está a reagir positivamente à presença dos carros elétricos nas propostas dos fabricantes automóveis. Estes carros elétricos são cada vez mais a escolha no momento da compra e uma alternativa às propostas com motores de combustão, que ainda dominam o mercado em Portugal.

Espera-se que durante 2023 o mercado cresça e isso tem estado a ser conseguido todos os meses, com as vendas a aumentar a cada nova apresentação de resultados. Curiosamente, este cenário pode ser visto não apenas nos veículos ligeiros, mas também nos ligeiros de mercadorias e nos veículos pesados, que também cresceram durante o mês de setembro em Portugal.