Apesar de não ser uma marca focada nos smartphones como outras, a Google tem já uma posição importante com os seus Pixel. Em 2023 volta a mostrar isso com os Pixel 8, abrindo as portas à sua presença em Portugal e em outros mercados. Mas afina quantos smartphones Pixel já vendeu a Google? O número impressiona!

A Google tem mudado paulatinamente a forma como está no mercado com os seus smartphones. Passou dos conhecidos Nexus, onde a aposta era claramente no Android e no que o hardware dos parceiros conseguia oferecer, para os atuais Pixel, onde o foco está no hardware da Google, criada pela gigante das pesquisas.

Com o Pixel 8 apresentado e prestes a chegar às mãos dos seus utilizadores, todos aguardam os números de desempenho destes novos smartphones. A expetativa é grande, ainda mais quando esta proposta aposta muito no software que a Google preparou e em muitas componentes baseadas na IA.

Com este momento a acontecer, surgiu uma informação interessante e importante. Mostra como a Google tem crescido no mercado dos smartphones, vendendo cada vez mais equipamentos, mesmo não estando em todos os mercados onde a concorrência direta, e indireta, estão presentes.

. @Google is about to announce the #GooglePixel8 Series, another important group of devices for its portfolio. Sales have been growing double digits in the last years, with total sales reaching nearly 40 million units since its launch in 2016 #TeamPixel #GooglePixel… pic.twitter.com/bq9Axozzqp — Francisco Jeronimo (@fjeronimo) October 4, 2023

De acordo com o vice-presidente da IDC, Francisco Jerónimo, o Google Pixel vendeu 37,9 milhões de smartphones entre 2016 e 2023, todo o ciclo da linha Pixel. Nota que as vendas cresceram a "dois dígitos" nos últimos anos. Em 2018, destacou-se que o Google dobrou as suas remessas de Pixels apenas no primeiro ano da linha, totalizando pouco menos de quatro milhões de unidades.

Em 2019, o Google havia melhorado, vendendo 7,2 milhões de unidades somente naquele ano. No ano passado, a Google estava a aproximar-se da marca de 30 milhões, com 27,6 milhões de unidades vendidas pouco antes do lançamento do Pixel 7.

Estes números são importantes e mostram que a Google vendeu cerca de 10 milhões de smartphones Pixel ao longo dos últimos 12 meses. Esse é o melhor ano até agora, com o recorde anterior a ser de 7,2 milhões de unidades. Com o Pixel 8 a mostra-se um smartphone de topo e com novos mercados a terem acesso, certamente que os números vão crescer ainda mais.