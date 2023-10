Ainda muito longe de ser uma realidade da Microsoft, cada vez mais o tema Windows 12 começa a tomar forma. Os rumores e as provas surgem a um ritmo elevado, mostrando como poderá ser o futuro deste sistema operativo. Agora, e indiretamente, a Intel acabou por confirmar que há mesmo uma novidade a caminho e que se poderá chamar Windows 12.

A Microsoft tem conseguido manter o seu futuro longe dos olhares dos potenciais utilizadores. Fala-se que um novo sistema está para chegar, mas nada consegue mostrar se esta será uma realidade a ter em conta ou se é apenas mais um rumor sem qualquer fundamento.

Já por diversas vezes surgiram supostas provas de que este será uma realidade, tal como a versão atual acabou por se materializar sem ninguém esperar. Agora, e a ajudar neste ponto, surgem declarações de David Zinsner, o CFO da Intel, que deixam pouco espaço para outras interpretações.

Na verdade, achamos que 24 será um ano muito bom para o cliente, em particular por causa da atualização do Windows. E ainda achamos que a base instalada é bem antiga e precisa de uma atualização e achamos que o próximo ano pode ser o começo disso, dado o catalisador do Windows. Portanto, estamos otimistas sobre como as coisas vão acontecer a partir de 24

Apesar de não se referir diretamente ao Windows 12 ou ao que esta nova versão trará, acaba por deixar uma prova bem palpável do que se pode esperar. É com as palavras "atualização do Windows" que deixa claro que o Windows 12 deverá ser uma realidade.

Além disso, Zinsner acredita que a Intel terá um ano de 2024 sólido em termos de vendas e afirmou que parte do motivo se deve à Microsoft. Tal como aconteceu antes, e com requisitos de hardware mais restritos, os utilizadores vão ser de atualizar as suas máquinas para poder usar o Windows 12.

Ainda sem qualquer confirmação da Microsoft ou sequer planos para a sua chegada, pouco se sabe sobre o Windows 12. Há quem avance que o seu desenvolvimento foi acelerado e que poderá ser uma realidade em breve, pelo menos na sua apresentação.

Fora isso, tudo aponta para que o novo sistema da Microsoft possa surgir para o público dentro de 1 ano, ou pelo menos no final de 2024. Resta saber se será como a atual versão, que deixou muitos utilizadores fora por questões de compatibilidade de hardware.