A Microsoft está desde o primeiro momento presente nos desenvolvimentos da IA. Ainda que não o faça de forma direta, tem conseguido integrar os produtos da OpenAI no Bing, no Windows 11 e outras plataformas. Agora, dá mais um passo e traz para o Windows 11 o controlo e a gestão da IA. Esta surgiu na nova build deste sistema.

Foi na última versão lançada em 2023 que a Microsoft resolveu começar a preparar a gestão da IA no Windows 11. Esta é já uma presença que pode ser usada no próprio sistema, mas que ainda está a crescer e a preparar-se para conseguir controlar o que está disponível, quer localmente, quer na Internet.

A mais recente descoberta surge com a mais recente versão de testes do Windows 11. Esta irá ser disponibilizada na app Definições e dará acesso ao controlo de toros os elementos que estiverem presentes no sistema da Microsoft. Tal como outras áreas, esta será totalmente controlável.

Este passo parece importante, ainda mais porque alguns parceiros da Microsoft estão já a preparar as suas propostas para o campo da IA. A Intel revelou os seus processadores dedicados e a AMD estará a dar os mesmos passos. Há ainda software que se começa a munir de pontes com o que se pensa ser o futuro.

Hidden in Canary 26016: a settings page for AI components. Currently incomplete and just shows the contents of the system components page.



vivetool /enable /id:47688503 pic.twitter.com/VfAZkaa367 — PhantomOcean3 (@PhantomOfEarth) December 13, 2023

Ainda que a build onde este controlo da IA está presente esteja acessível para quem está no programa Insider, ainda não é visível. Apenas recorrendo à conhecida ferramenta ViveTool é possível indicar os elementos a ativar, para que depois a área AI Components esteja presente e disponível.

Infelizmente, e por agora, uma secção de espaço reservada é tudo o que está disponível. A secção AI Components não contém nada digno de nota e o seu ícone na app Configurações é idêntico ao "Componentes do sistema" introduzido recentemente, uma secção com apps como a Microsoft Store, Link de telefone, Backup do Windows e muito mais.

É importante a chegada desta área, que mostra que a Microsoft continua a apostar forte na IA dentro do Windows 11. Em breve vão chegar novos elementos e o Copilot poderá controlar ainda mais do sistema, sendo depois alargado às apps que estiverem instaladas e disponíveis.