A aposta da Volkswagen nos carros elétricos é clara e a marca tem já uma presença grande neste mercado em crescimento. As suas propostas estão a conquistar as estradas e os condutores, havendo ainda espaço para crescer. A sua próxima proposta deverá ser o esperado ID.2all, que a marca revelou agora numa imagem onde mostra muito mais sobre o seu futuro.

Há muito que se espera que a Volkswagen lance o seu novo carro elétrico. Falamos do ID.2all, que a marca quer colocar no patamar do seu clássico Golf, mas com alterações substanciais. A mais importante delas e o seu preço, que se espere que ronde os 25 mil euros.

A Volkswagen já tinha revelado muito sobre este seu carro elétrico, em especial a forma como o seu conceito iria mudar o mercado e marcar uma posição que se espera na Europa. Este irá competir com algumas propostas que marcas como a Renault está a preparar e que chegam também em breve.

A imagem apresentada foi revelada pelo designer-chefe da Volkswagen, Andreas Mindt, durante um workshop da marca. Ali foi confirmado que o ID.2all SUV será mais um passo importante para levar a mobilidade elétrica a um novo nível de acessível.

Do que se pode ver na imagem revelada, o novo modelo chama atenção pelas cavas das rodas de dimensões generosas, bem como por faróis esguios. Provavelmente apresenta a mesma barra de luz encontrada em outros modelos. Na parte traseira há um design interessante de três faixas no pilar traseiro, semelhante aos encontrados no ID. Buzz.

Muitos dos seus elementos vão ser bem conhecidos, com a Volkswagen a usar a sua plataforma e os seus motores de outros modelos no ID.2all. Desta forma, a marca alemã poderá ter mais uma proposta única e que os clientes fieis à marca vão conhecer bem.

Ainda sem uma data prevista para chegar ao mercado, a Volkswagen tem apontado para o ano de 2026 como sendo a mais provável. Assim, o ID.2all irá ter de conquistar o seu espaço, visto que a concorrência terá já as suas propostas a circular nas estradas.