A BYD acaba de chegar a Portugal com o Grupo Salvador Caetano como distribuidor nacional, estando este responsável pela comercialização e serviços de pós-venda da marca. A Tesla que se cuide...

A BYD Auto é uma subsidiária da empresa chinesa BYD e assumiu um compromisso de acelerar globalmente a transição para uma mobilidade mais sustentável e ecológica, estando focada em fornecer soluções de mobilidade totalmente elétricas.

A empresa controla as tecnologias centrais de toda a cadeia de produção das viaturas elétricas, tais como baterias, motores elétricos, controladores eletrónicos e semicondutores. Nos últimos anos a empresa testemunhou avanços tecnológicos significativos, entre eles a Blade Battery e a e-Platform 3.0.

Além disso, a BYD é o único fabricante automóvel do mundo a deixar de produzir veículos movidos a combustíveis fosseis e a apostar apenas na produção de viaturas elétricas. Na europa, a BYD está sediada na Holanda, a sua primeira sucursal internacional.

Carros elétricos chineses da BYD chegam a Portugal

Estamos entusiasmados por apresentar a nossa gama de viaturas elétricas e tecnologia EV líder mundial, a todos os consumidores portugueses. Alternativas novas e inspiradoras para a mobilidade elétrica que contribuem ativamente para redução das emissões de CO2. É uma honra iniciar esta jornada em Portugal com um parceiro tão experiente e respeitado como o Grupo Salvador Caetano. Juntos, forneceremos um apoio profissional e atencioso nos serviços de venda e após-venda através de uma rede local de concessionários que, partilham a nossa ambição de proporcionar a melhor experiência ao cliente

Disse Michael Shu, Diretor Geral e Diretor Executivo da BYD Europa e da Divisão de Cooperação Internacional

O lançamento da marca vai acontecer durante o mês de maio com a chegada de três modelos 100% elétricos, o expressivo e dinâmico C-SUV BYD ATTO 3, desenhado a pensar no consumidor europeu, o SUV de 7 lugares com tração às 4 rodas BYD TANG e o elegante e desportivo sedan BYD HAN.

Segundo a Salvador Caetano Auto, trazer esta marca para o mercado nacional irá contribuir para o crescimento da mesma e para uma mobilidade mais sustentável.

A China tem vindo a assumir um papel muito importante neste segmento dos carros elétricos e a expansão da BYD em mais mercados irá certamente marcar um ponto de viragem, com a Tesla a caminhar para o fim da liderança na venda destes veículos. Vermos como é que a BYD será aceite pelos consumidores nacionais.