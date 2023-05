Gráfica Nvidia GeForce RTX 4060 Ti pode chegar no final de maio

A Nvidia lançou recentemente o seu modelo da nova geração de placas gráficas RTX 40, a GeForce RTX 4070, cujas vendas não estão a correr nada como o esperado. Mas a fabricante não baixa os braços e já se encontra a preparar a RTX 4060 Ti, cuja chegada ao mercado pode acontecer até ao final deste mês de maio.

GeForce RTX 4060 Ti pode chegar no final deste mês

A indústria tecnológica está constantemente a receber novidades e informações, seja por vias oficiais como também através de leaks e divulgações feitas "pela porta do cavalo". Nesse sentido, recentemente foi revelado um documento, por fontes não oficiais, que expõe as possíveis datas de envios da próxima placa gráfica GeForce RTX 4060 Ti da Nvidia.

De acordo com as informações divulgadas, os envios da nova GPU devem começar já a partir do dia 5 de maio. Mas não existe uma data concreta para o lançamento deste equipamento, sendo apenas referido que tal pode acontecer no final deste mês.

No entanto, sabe-se que o CEO da Nvidia, Jensen Huang, vai realizar uma conferência no dia 29 de maio na Computex em Taiwan. Assim, estima-se que neste dia a fabricante possa anunciar oficialmente a GeForce RTX 4060 Ti. Relembramos que a rival AMD deverá anunciar a placa gráfica Radeon RX 7600 XT, concorrente direta do modelo da Nvidia, no dia 25 de maio.

A falta de uma data concreta pode então ser uma estratégia da fabricante das RTX 40, uma vez que poderá querer esperar por aquilo que a AMD vai apresentar, para poder proceder a alguns ajustes de última hora, nomeadamente ao nível do preço. Leaks anteriores indicavam que a RTX 4060 Ti pode ser lançada por 399 dólares.

Outras informações indicam que esta gráfica da Nvidia contará com o chip gráfico AD106-350 com 4.352 núcleos CUDA capazes de atingir uma frequência base de 2.310 MHz e turbo de 2.535 MHz (os modelos personalizados podem chegar aos 2.745 MHz), o que permitiria obter um desempenho a rondar os 22 TFLOPs (+7 TFLOPs do que a RTX 4070).

Já ao nível da memória GDDR6, a RTX 4060 Ti deverá trazer uma capacidade de apenas 8 GB a Gbps com uma interface de memória de 128 bits e largura de banda de 288 GB/s. Por sua vez deverá contar com um TDP de 160W (menos 40W do que a RTX 4070).