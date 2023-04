Gráfica Nvidia GeForce RTX 4060 Ti pode chegar por 399 dólares

Quando o assunto são placas gráficas, não existem muitas dúvidas de que a Nvidia tem muitas das melhores opções do mercado. E para rechear ainda mais a sua última geração de GPUs, pode estar a chegar o modelo GeForce RTX 4060 Ti por um preço recomendado de 399 dólares.

A Nvidia já conta com vários modelos de placas gráficas da sua nova gama RTX 40, sendo que o mais recente a chegar aos consumidores é a GPU GeForce RTX 4070. Mas parece que as vendas desta gráfica não estão a ser como o esperado devido ao preço elevado…

Os clientes da fabricante norte-americana ainda esperam pela chegada de mais modelos e a Nvidia pode estar a preparar o lançamento de uma nova gráfica intermédia da nova linha.

GeForce RTX 4060 Ti pode chegar por 399 dólares

De acordo com os mais recentes dados revelados pela indústria, a Nvidia já estará a finalizar a chegada da placa gráfica intermédia GeForce RTX 4060 Ti. E as informações indicam que esta GPU pode chegar ao mercado por um preço recomendado de 399 dólares, o mesmo valor de lançamento da sua antecessora GeForce RTX 3060 Ti (embora, muito devido à mineração de criptomoedas e aos scalpers, o seu preço real fosse muito maior).

No entanto, também pode acontecer que a RTX 4060 Ti chegue pelo preço recomendado, mas baixe de valor devido a eventuais fracas vendas, tal como está a acontecer com a RTX 4070, entre outros modelos.

Caso se confirmem as informações, então a RTX 4060 Ti contará com o chip gráfico AD106-350 com 4.352 núcleos CUDA capazes de atingir uma frequência base de 2.310 MHz e turbo de 2.535 MHz (os modelos personalizados podem chegar aos 2.745 MHz), o que permitiria obter um desempenho a rondar os 22 TFLOPs (+7 TFLOPs do que a RTX 4070).

Já ao nível da memória GDDR6, esta gráfica deverá trazer uma capacidade de apenas 8 GB a Gbps com uma interface de memória de 128 bits e largura de banda de 288 GB/s. Já a antecessora RTX 3060 Ti atinge uma largura de banda de 448 GB/s devido aos 256 bits. Por sua vez deverá contar com um TDP de 160W (menos 40W do que a RTX 4070).