5 jogos Android para instalar no seu smartphone

Todos os meses são adicionados vários jogos novos à Play Store da Google. Para ajudar a encontrar as melhores opções e novidades, temos algumas sugestões.

Linea: Jogo de histórias

Linea é um jogo puzzle de história onde pode ajudar as personagens através do desenho de linhas até ao final do caminho da luz. Trata-se de um jogo incrível sobre descoberta, onde narrativa e enigmas se complementam. Terá que seguir o fluxo de luz e ajudar cada personagem nas suas viagem pelas suas próprias histórias. Um jogo relaxante que promete mesmo aliviar o stress.

MONOPOLY GO!

Um dos mais clássicos jogos de tabuleiro tem a sua app para dispositivos móveis atualizada e com muitas novidades. Junte a família pelo smartphone e aproveite a oportunidade para fazerem atividades todos juntos.

Ganhe dinheiro MONOPOLY, interaja com os seus amigos, familiares e Tycoons do mundo todo à medida que explora o universo em expansão do MONOPOLY GO.

Homepage: Scopely

Preço: Gratuito

Genshin Impact

"Genshin Impact" é um novo RPG de aventura de mundo aberto, onde cada jogador irá explorar um mundo de fantasia chamado "Teyvat".

Neste vasto mundo, poderá viajar por sete nações, encontrar companheiros com diferentes personalidades e habilidades únicas, e lutar contra poderosos inimigos e caminhar na estrada para reencontrar a sua família de sangue.

Rise of Cultures

Em Rise of Cultures, o jogador terá que construir cidades épicas e explorar uma variedade de culturas. Terá que encontrar a melhor estratégia para governar as tuas terras e avançar ao longo do jogo e mergulhar nas culturas bem conhecidas da humanidade.

Bloons TD 6

Mais de uma década de defesa de torres e atualizações gigantes regulares faz do Bloons TD 6 o jogo favorito de milhões de jogadores.

Terá neste jogo que montar a sua defesa perfeita com uma combinação de torres de macacos poderosas e heróis incríveis, depois estoure até o último Bloon invasor!