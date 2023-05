O nascimento de uma nova civilização com Birth of Cultures

A equipa de desenvolvimento Code::Arts, encontra-se a preparar o seu próximo trabalho, Birth of Cultures. Trata-se de um jogo de estratégia no qual o jogador assiste e é parte integrante do nascimento e crescimento de uma nova civilização.

Os jogos de estratégia que são normalmente denominados de 4X (eXplorar, eXpandir, eXtrair, eXterminar) desde cedo ocuparam um lugar de relevo no reino dos videojogos, "agarrando" ao longo dos anos, milhares e milhares de jogadores entusiastas e sedentos pelo processo de criar e evoluir uma sociedade ou civilização, segundo os seus próprios critérios e crenças.

Grandes (e imortais) títulos de outras épocas, como Civilization, Colonization, Empire Earth entre muitos outros, foram (e são ainda) o delírio dos apaixonados por este género mas, o futuro continua risonho. Isso, pois existem equipas de desenvolvimento que continuam a apostar de forma séria e compenetrada neste tipo de jogabilidade e o mais recente exemplo que vos gostaríamos de dar a conhecer é este Birth of Cultures.

Como poderia ser relativamente simples de antecipar, Birth of Cultures é um titulo que convida o jogador a participar numa viajem no tempo, levando-o a criar e evoluir a evolução da sociedade humana, ao longo de mais de 60.000 anos de evolução humana.

A nossa tarefa é aparentemente simples. Criar e desenvolver a nossa própria civilização desde os tempos primordiais em que apenas se tratava de uma tribo nómada da última Era do Gelo, até às comodidades e complexidades da Era Moderna.

Uma das particularidades que a equipa da Code::Arts revela acerca do seu jogo é que, apesar começar numa escala relativamente pequena (num pequeno pedaço do mapa e com poucas unidades ao dispor), Birth of Cultures vai crescendo até atingir um mundo gigantesco que se encontra à espera de ser explorado e de se revelar aos jogadores. Trata-se de um mundo que terá mais de 490.000 hexágonos como base e cujos processos da sua criação serão baseados em simulações realistas.

Outra característica de Birth of Cultures será o facto do jogo não apresentar o típico Fog of War (mapa apenas começar a ser desvendado à medida que o jogador avança no terreno). Em vez disso, o jogo vai apresentar como parte integrante da jogabilidade, a própria curvatura do planeta que será usada para limitar a visão dos jogadores. Dessa forma, será também criada uma sensação de que o jogador está efetivamente a controlar a sua nação a nível global, a nível planetário.

O combate terá um papel importante em Birth of Cultures, tal como acontece com a maior parte dos jogos de estratégia. Para isso, a equipa da Code::Arts programou o jogo de forma a que os jogadores usufruam de uma tremenda capacidade de diversificar as suas estratégias ofensivas e defensivas. Por outro lado, o mundo e terrenos onde a ação decorre, será extremamente realista e com um impacto fiável nos combates.

Elementos como luz do sol, temperatura, altitude, biomas e condições climatéricas serão pontos importantes a ter em atenção no decorrer do jogo e com impactos distintos nos confrontos (e não só).

Birth of Cultures parece ter todos os condimentos necessários para se tornar num jogo de eleição no género de Estratégia. Poderemos estar perante o nascimento de um jogo épico mas, teremos de esperar pelo final do ano para tirar teimas.

Birth of Cultures será lançado mais perto do final do ano para PC.