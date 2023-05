Adormece (demasiado) tarde a olhar para o YouTube? Veja como pode resolver

Quem é que nunca acabou por ir dormir um ou duas horas mais tarde do que era suposto por estar a ver vídeos no YouTube? Se precisa de um incentivo extra para desligar o telefone, há uma opção que deve ativar já, para logo à noite não se esquecer.

Os smartphones, nos seus diferentes sistemas operativos e interfaces de utilizador, já disponibilizam ferramentas que ajudam a desligar. Ajudam também a entender onde é que se está a passar tempo a mais em frente ao ecrã e a ajustar hábitos.

Mas para quem tem bem ciente o "vício" associado ao YouTube, há, dentro da app, uma opção que ajuda a desligar. É, basicamente, um lembrete de que está na hora de ir dormir.

Para ativar este lembrete, dentro da app do YouTube deverá carregar no ícone de perfil, no canto superior direito e escolher a opção Definições, seguido de Geral.

A primeira opção já poderá servir como ajuda, em qualquer momento. Poderá ativar um lembrete de que precisa de fazer uma pausa no YouTube com uma determinada frequência definida por si. Pode ser até uma ajuda para quem entrega o smartphone às crianças e quer limitar o tempo de utilização de forma rápida, ou para quem ouve música no YouTube durante o trabalho e precisa de fazer pausas para esticar o corpo.

Mas a opção que queremos destacar é a "Lembrar-me quando for hora de dormir". Aqui, o utilizador vai definir um período de tempo em que será notificado de que deve ir dormir sempre que está no YouTube.

Há ainda uma opção adicional, principalmente para quem vê vídeos mais longos que é "Esperar até o vídeo terminar para mostrar o lembrete". Neste caso o ideal é desativar a opção.

Começa a ser difícil continuar a dar a desculpa que dorme pouco por causa de um vídeo que ficou a ver no YouTube!