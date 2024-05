Porque é que os teclados não são ordenados por ordem alfabética?

Já alguma vez olhou para um teclado e se perguntou porque é que as letras estão dispostas aleatoriamente em vez de estarem por ordem alfabética? Bem, a razão remonta a cerca de 150 anos atrás.

O verdadeiro problema: Typewriter jam

Há 150 anos atrás, Christopher Shoals e Carlos Glitten criaram um dispositivo revolucionário para escrever letras, que era fácil e mais rápido do que usar uma pena. Chamava-se máquina de escrever e a sua mecânica funcionava de forma semelhante a um piano.

Quando uma tecla era premida, uma alavanca oscilava para cima e carimbava o papel com uma letra ou um número. Inicialmente, estas teclas estavam dispostas por ordem alfabética, mas os utilizadores rapidamente se depararam com um problema.

Quando duas teclas eram premidas rapidamente, as alavancas podiam colidir e ficar presas. Isto acontecia mais frequentemente com as teclas que estavam mesmo ao lado uma da outra. Assim, em vez da ordem alfabética, o parceiro de negócios de Shoals, James Densmore, sugeriu a divisão das teclas mais utilizadas sucessivamente.

Depois de experimentar inúmeros layouts de teclado, Shoals descobriu um que resultava no menor número de cliques de teclas adjacentes. Ficou conhecido como o teclado Qwerty e acabou por ser vendido à Remington Company para ser utilizado na primeira máquina de escrever comercialmente bem sucedida.

Teclado Qwerty mantém-se até hoje

Com o passar do tempo, algumas pessoas diziam que o teclado Qwerty poderia ser ainda mais otimizado para tornar a digitação mais rápida e mais fácil para os principiantes. Além disso, com a invenção da máquina de escrever eletrónica, já não havia alavancas mecânicas que causassem colisões.

Isto significava que os teclados modernos eram um quadro em branco que podia ser alterado para a ordem alfabética. Mas a transição não era prática. As pessoas em todo o mundo já se tinham habituado a escrever num teclado Qwerty e não valia a pena aprender novamente a escrever por um ligeiro aumento de velocidade ou eficiência.

Além disso, havia o receio de que alguns fabricantes alterassem a disposição do teclado e outros não, criando uma fragmentação e complexidade desnecessárias para os consumidores. Assim, em 1985, foi criada pelo Dr. Yves Neuville, em Berlim, uma norma chamada ISO IEC. Serviu de orientação para a disposição dos teclados nacionais e industriais e continua a ser utilizada atualmente.

Assim, embora a mudança para um teclado de ordem alfabética pudesse ter sido lógica, nunca aconteceu porque era simplesmente impraticável.

