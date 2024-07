“Nova função Apple”: vídeo mostra um utilizador a estrelar um ovo na traseira do iPhone

Numa clara brincadeira, com uma pitada de provocação, um utilizador mostrou-se a estrelar um ovo na traseira do iPhone, indicando que o smartphone da Apple aquece demasiado. Veja o vídeo!

O sobreaquecimento dos smartphones é um problema para alguns modelos, que obriga os utilizadores a dar-lhes descanso para arrefecerem. Esta situação, que pode prejudicar o correto funcionamento dos dispositivos, acontece por diversos motivos, de entre os quais o uso excessivo ou o próprio calor dos dias de verão.

Combinando brincadeira e provocação, um utilizador partilhou um vídeo no qual mostra um ovo a ser estrelado em cima de um iPhone, dando a entender que o dispositivo está verdadeiramente quente: "embutiram um forno no iPhone", escreveu a página da publicação.

Trata-se de uma clara manifestação de sarcasmo, para entretenimento, com um remoto fundo de verdade.

Recorde-se que, há cerca de um ano, aquando do lançamento do iPhone 15, a Apple foi altamente visada pelo sobreaquecimento do seu novo smartphone. Conforme vimos, poucos dias após chegar às mãos dos especialistas, estes relataram um excesso de temperatura, que se traduzia numa pior autonomia e desempenho.

Com o verão, assegure que o seu smartphone não sobreaquece

Infelizmente, o sobreaquecimento é comum nos dispositivos das várias marcas, entre smartphones e outros gadgets. Com o calor do verão, o problema agrava-se e, portanto, convém certificar-se de que não vê o seu dispositivo prejudicado pelas temperaturas altas.

Como saber se o smartphone está sobreaquecido?

Conforme já vimos por aqui, em primeiro lugar, é importante ter em mente a temperatura operacional segura para o smartphone que utiliza. Normalmente, as fabricantes disponibilizam essa informação. Por exemplo, no caso do iPhone, a temperatura está entre os 0º C e os 35º C.

Um estudo (não muito recente) concluiu que o desempenho dos smartphones enfraquece algures pelos 40º C. Perante os dias quentes, as atividades que temos como banais podem prejudicar o smartphone: gravar um vídeo, carregar a bateria, e utilizar aplicações mais pesadas que desafiem o processador.

Não há uma forma exata para perceber quão quente é muito quente. Contudo, um dispositivo quente a ponto de não ser possível segurá-lo, confortavelmente, deve ser pousado e deixado para arrefecer.

Como pode assegurar que o seu smartphone não sobreaquece?

Conscientes deste problema, as próprias fabricantes adiantam a resposta e dão indicações para os dias de sol intenso ou de calor abrasador, como têm sido estes últimos.

A Google, por exemplo, aconselha a que a atividade no smartphone seja reduzida ao mínimo, em situações em que o sobreaquecimento é provável. Idealmente, deveria desligar a máquina. No entanto, pode apenas sair de todas as aplicações, encerrando-as, ou colocar o smartphone em modo avião.

A par desses cuidados, deve ainda manter o smartphone à sombra, o máximo de tempo possível, num local onde a circulação de ar seja possível. Isto, porque, ainda que não o esteja a utilizar, o dispositivo pode sobreaquecer. Não o deixe sob o sol, na praia ou em qualquer outro local sem sombra, e não o deixe dentro do carro.

Caso tenha o smartphone a carregar e note que está a sobreaquecer, retire-lhe o carregador, bem como a capa que estiver a protegê-lo.

Segundo a Samsung, uma forma de evitar o sobreaquecimento passa por assegurar que o sistema operativo e as aplicações estão atualizados, de modo a garantir um software eficiente. Mais ainda, aconselha a que utilize cabos e carregadores aprovados para serem usados no modelo do smartphone que está a utilizar.