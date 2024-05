Pplware Classics…

Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

I See You Baby - Groove Armada

Groove Armada é um dupla de música eletrónica formada em 1996 por Andy Cato e Tom Findlay em Londres, Inglaterra. Alcançaram o sucesso com os singles "I See You Baby", e "Superstylin".

Os Groove Armada tiveram o seu início em Cambridge na década de 90, quando Andy Cato foi apresentado a Tom Findlay, ainda na época de faculdade. Dessa amizade, começaram a se apresentar juntos em eventos noturnos de Londres.

Em 1997, lançaram o EP Four Tune Cookie, que os destacou pelo single "At the River", baseado num sample de "Old Cape Cod" de Patti Page, uma das músicas mais conhecidas da dupla, e utilizada posteriormente em inúmeras coletâneas do género chill out. Numa entrevista, Findlay afirmou que a ideia de usar o sample de Patti Page surgiu enquanto ele e Cato se inspiravam a partir de um antigo compilado de canções dos anos 50, adquirido numa loja de pechinchas. Essas gravações foram feitas no estúdio improvisado que haviam montado na época numa velha casa alugada.

Lançaram o seu primeiro álbum de estúdio, Northern Star, em 1998, seguido por Vertigo, de 1999, que entre os singles, incluía uma regravação de "At the River", e "I See You Baby", tendo este último recebido um remix de Fatboy Slim no ano seguinte.

O terceiro álbum de estúdio, Goodbye Country (Hello Nightclub), foi lançado em 2001, e marcou uma mudança do estilo chillout para o género upbeat, com batidas mais dançantes, tal como demonstrado no single "Superstylin", indicado na categoria "Best Dance Recording" do Grammy Awards de 2003.

