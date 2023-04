Rewind: Music Time Travel – Faça uma viagem no tempo com os sucessos de cada ano

A app Rewind: Music Time Travel, disponível para Android e iOS, vai proporcionar-se uma viagem no tempo com as músicas que marcaram cada ano.

A música pertence àquele grupo de memórias afetivas que vamos guardando e que, cada vez que uma delas toca a nossa mente é levada para uma época diferente da nossa vida.

A aplicação Rewind: Music Time Travel vem trazer aos utilizadores do Android e iOS uma viagem pela música que marcou cada ano, desde 1959 até ao ano de 2010, quando a música Tik Tok da Kesha ou o Hey, Soul Sister dos Train, não parava de tocar nas rádios.

A app permite percorrer cada ano, conhecer a música mais popular, o top de músicas mais tocadas, o top dos álbuns, dos videoclips, as mais ouvidas em cada estilo e reproduzir alguns segundos de preview.

Para ouvir as músicas completas, o Rewind: Music Time Travel encaminha os utilizadores para o serviço Tidal.

Além do revisitar de cada ano, tem uma área de desafios semanais e é possível definir músicas e vídeos nos favoritos, de forma a poder aceder-lhes mais rapidamente.