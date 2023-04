Os atalhos de teclado tornam os processo em frente ao PC mais simples e rápidos. Alguns deles são úteis que já os temos na ponta dos dedos e usamos sem pensar. No Gmail podemos tirar partido do teclado e estes são alguns dos atalhos essenciais para agilizar a gestão e envio de emails.

No Gmail, os atalhos com teclado têm que ser ativados, ao contrário do que habitualmente acontece. Portanto, a primeira coisa a fazer é aceder às Definições do Gmail, na roda dentada, no canto superior direito.

Nas Definições Gerais, terá acesso à opção Atalhos de teclado, sendo que a escolha deverá estar em "Atalhos do teclado ativados". No final da página é só gravar as alterações feitas.

É importante referir que os 20 comandos do Gmail indicados funcionam no Windows e no MacOS. Pode ter acesso a todos aqui.

Atalhos de teclado essenciais no Gmail Criar novo email – c Pesquisar email - / Responder - r Encaminhar - f Marcar como importante - + ou = Responder a todos - a Adicionar destinatários Cc - ⌘/Ctrl + Shift + c Adicionar destinatários Cco - ⌘/Ctrl + Shift + b Inserir um link - ⌘/Ctrl + k Negrito - ⌘/Ctrl + b Lista com marcadores - ⌘/Ctrl + Shift + 8 Citação - ⌘/Ctrl + Shift + 9 Remover formatação - ⌘/Ctrl + \ Marcar/desmarcar estrela - s Arquivar - e Expandir a conversa completa - ; Denunciar como spam - ! Marcar como lida - Shift + i Marcar como não lida - Shift + u Ir para a Caixa de entrada - g + i

Qual destes já tem na ponta dos dedos no Gmail?