A Microsoft tinha prometido um processo de atualizações do Windows 11. Ao contrário do que fazia na versão anterior, agora garante apenas uma atualização anual, ainda que garanta novidades em períodos mais curtos. Com este plano, traz agora a atualização de 2023 para o Windows 11, ainda que tenha poucas novidades.

Microsoft lança mais um lote de novidades

Apesar de ser a grande atualização do Windows 11, a Microsoft não tem muitas novidades para os utilizadores. Esta é mais uma consolidação de muitos novidades, que assim ficam acessíveis aos utilizadores, quer para novas instalações, quer para quem atualiza com algum atraso.

Do que a Microsoft anunciou, a atualização 23H2 (nome dado à atualização de 2023) tem presente como novidades a presença da nova versão do Teams dedicado aos utilizadores que usam a versão gratuita. Esta estará na barra de tarefas, bem no meio, para ser mais acessíveis a todos.

Windows 11 continua a melhorar

Quanto ao Copilot, que a Microsoft já anunciou numa outra atualização recente do Windows 11 (Moment 4), este será apenas disponível aos utilizadores fora da União Europeia. Esta não é uma novidade e a gigante do software está a tentar encontrar a forma de cumprir a Lei dos Mercados Digitais (ou DMA).

A maior mudança que notará após a instalação limpa do Windows 11 versão 23H2 é a falta da Cortana e da app Mail. A Microsoft substituiu a última pelo novo Outlook e este passa a ser o padrão no sistema para tratar do email.

Como instalar a atualização 23H2

Para obter esta nova versão do Windows os utilizadores devem seguir um processo que já conhecem. Esta deverá estar disponível já na zona de atualizações e pronta para ser instalada. O vídeo acima, criado pela Microsoft, mostra claramente como o processo deverá ser realizado pelos utilizadores.

Com esta atualização a Microsoft volta a mostrar que desenvolve o Windows 11 para ser o seu sistema base para todos os novos PCs. Com o fim anunciado para a versão anterior, quer agora garantir que todas as novidades seguem neste sistema e nas suas atualizações.