Desde que apresentou o Windows 11 que a Microsoft insiste em obrigar os utilizadores a seguirem um conjunto de obrigações muito rígidas e que deixam muitos PCs de fora. Este tem sido um problema grande para muitos, mas as soluções parecem crescer.

Mesmo com algumas obrigações a fazerem sentido, outras são estranhas e poucos querem cumprir, mesmo com a indicação da Microsoft. Esse processo fica agora mais facilitado com a nova versão da app Rufus. Esta consegue instalar o Windows 11 sem os requisitos da Microsoft.

Rufus, um verdadeiro canivete suíço

A Rufus é um verdadeiro canivete suíço no que toca à instalação de novos sistemas operativos. Consegue criar as tão desejadas pens de instalação, num processo simples e direto, sem que o utilizador tenha de qualquer intervenção.

Isso ganha especial força quando a questão é o Windows 11, dado que a app Rufus tem alguns extras especiais. Este era capaz de contornar já algumas das obrigações do novo sistema da Microsoft, associadas às permissões de segurança adicionais.

Deixa de precisar de uma conta Microsoft

Esta app que tantos usam ganhou agora uma novidade ainda mais importante no que toca à instalação do Windows 11. A última versão de testes passou a conseguir contornar mais algumas das imposições da Microsoft, o que abre novamente o seu sistema a ainda mais utilizadores.

Em concreto, a versão 3.19 Beta do Rufus passou a dispensar a utilização de uma conta Microsoft e passou a recusar o envio de dados dos utilizadores para a Microsoft. Estas duas novidades são particularmente importantes por serem uma das maiores queixas atuais no processo de instalação do Windows 11.

Ainda mais ferramentas para o Windows 11

Com esta novidade, a app Rufus passa assim a ter mais esta valência, que se soma à dispensa do Secure Boot, do TPM 2.0 e muitas mais obrigações impostas. Em alguns casos o utilizador nem vê os pedidos da Microsoft, sendo dada a resposta padrão para evitar a recolha de dados.

Quem quiser usar esta novidade pode fazê-lo já, bastando descarregar a versão beta do Rufus. As novidades estão bem visíveis e criar a pen de instalação do Windows 11 continua a ser simples e rápido, sem qualquer configuração mais complicada. Experimentem e certamente vão passar a usar este novo lote de opções.