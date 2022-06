The Alters, uma proposta diferente da 11 Bit Studios

A 11 Bit Studios tem estado bastante ocupada este ano e recentemente anunciou um novo jogo, The Alters.

Trata-se de uma aventura de ficção cientifica bastante interessante e que foca uma temática que acompanha o ser humano desde sempre: o poder e impacto das decisões no nosso ser.

Os 11 Bit Studios, responsáveis por This War of Mine ou Frostpunk, por exemplo, revelaram recentemente o desenvolvimento de The Alters, um projeto bastante ambicioso e que numa primeira análise parece mesmo muito interessante.

Trata-se de um titulo de ficção cientifica que explora a eterna questão com que todos nos debatemos: "e se eu tivesse decidido de outra forma?".

Com efeito, quantas vezes cada um de nós não pensou já sobre as nossas próprias decisões e sobre o que poderia ter ocorrido se tivessem sido diferentes. Mas mais... como será que essas decisões iriam afetar a nossa própria personalidade ou formas de pensar e resolver problemas. Por exemplo, se tivéssemos optado por uma carreira profissional diferente, como seria a nossa abordagem aos mesmos problemas? Enfim... trata-se de um tema bastante interessante e que levantaria muitas mais questões...

E é precisamente isso que The Alters pretende fazer e... de certa forma... responder. Trata-se de um jogo focado nessas pequenas e por vezes repentinas decisões mas que têm o potencial para afetar a nossa vida para sempre.

The Alters

E é precisamente isso que vai acontecer no decorrer de The Alters. Consoante avança no jogo, o jogador vai aprender precisamente que os humanos correspondem, nada mais, nada menos que à soma das suas decisões e que todo o seu ser se encontra parametrizado por elas.

The Alters conta a história de Jan Dolski, um simples trabalhador que se encontra numa encruzilhada na qual terá de tomar decisões que irão mudar a sua vida para sempre.

Dolski encontra-se num planeta distante e desconhecido onde a sua nave se despenhou, e depara-se com uma situação de crise na qual a morte poderá bem vir a ser o seu destino.

A sua única esperança de sobreviver naquele planeta desolado, reside na possibilidade de conseguir arranjar mais mãos para o ajudar. Dessa forma, Jan vai trazer ao mundo, versões alternativas de si próprio que o irão ajudar na sua salvação.

"Atenção que estas versões de Jan Dolski, não são clones. São Alters, ou seja, versões alternativas da mesma pessoa", refere Tomasz Kisilewicz, Game Director de The Alters, adiantando ainda que "Cada Alter tem uma habilidade diferente que será parte da chave para o sucesso e sobrevivência de Jan. Cada Alter, consoante o seu passado próprio, tem também a sua própria personalidade e forma de reagir. Cabe ao jogador conseguir criar uma simbiose entre todos os Alters de forma a trabalharem num sentido único que corresponde à salvação de Jan Dolski".

The Alters será lançado para PC ainda sem data concreta de lançamento.