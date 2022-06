iOS 16 permite aos utilizadores reportar mensagens SMS de spam como lixo

Tem sido uma praga as SMS de spam que tentam, de várias formas, distrair e enganar muitas vezes os destinatários. As pessoas são incomodadas com mensagens que não pediram, não subscreveram e não têm qualquer interesse. Por vezes são mesmo esquemas para levar os mais incautos a cair no phishing, com todos os problemas que daí podem ocorrer. Agora, no iOS 16, a Apple permite que os utilizadores reportem as mensagens SMS der spam como lixo.

A última versão beta inclui a capacidade de denunciar mensagens SMS como "lixo" à operadora do serviço de comunicações móveis do utilizador.

O iOS 16 combate o spam dos SMS

Há um relatório, muito interessante, de uma empresa que se chama RoboKiller. Esta empresa tem software para várias plataformas que previne e tenta travar o spam nas mensagens por SMS. Segundo um relatório produzido pela empresa, foram enviadas em 2021 cerca de 90 mil milhões de textos spam via mensagens.

Conforme pode ser visto nos números do relatório, estes valores representam um aumento de 58% deste tipo de mensagens face ao ano anterior. Muitos destes são golpes de phishing tentam defraudar os destinatários.

Com estas noção dos factos, as empresas responsáveis pelos sistemas operativos e pelas plataformas de comunicações estão a tentar combater estes esquemas.

Segundo que já foi já visto no novo iOS 16, a Apple quer ajudar a combater este flagelo com uma renovada funcionalidade a chegar ao novo sistema operativo. As notas de lançamento da beta dois do iOS 16, que foi lançada na quarta-feira, dizem:

Para as operadoras americanas selecionadas, a app Mensagens estende a funcionalidade 'Denunciar mensagem' para permitir aos utilizadores reportar SMS/MMS de lixo às operadoras. A opção está visível dentro da app Mensagens relativa a remetentes desconhecidos.

Portanto, para já esta medida aplica-se apenas às operadoras dos Estados Unidos que suportam esta opção. Contudo, tal como já vimos em várias opções de segurança, a medida deverá chegar a mais países, inclusive a Portugal.

Como funcionará a funcionalidade?

Quando chega uma mensagem de um remetente desconhecido, o utilizador do iPhone também vê uma nota da Apple a dizer, "O remetente não faz parte da sua lista de contactos". Denunciar mensagem". Ao tocar no botão Denunciar mensagem abre-se a opção de apagar e denunciar a mensagem.

Atualmente, o iOS já permite denunciar mensagem, mas quem recebe esta denúncia é apenas a Apple:

Futuramente a ideia é os operadores receberem também este alerta. Até ao momento, não há ainda informação quais serão as operadoras que irão fornecer suporte a este novo serviço. Pelo que está a ser mostrado no iOS, a ideia é mesmo haver uma "reclamação" em tempo real à própria operadora.

Esta funcionalidade faz parte do iOS 16 beta, e ficará disponível para o público em geral no lançamento completo da atualização do sistema operativo do iPhone neste outono.