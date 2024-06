Preparados para o FPF eFootball – Eder Challenge?

Com o Campeonato da Europa ao rubro e com a nossa seleção a dar bem conta de si, também os jogadores Playstation podem viver outras grandes emoções futebolísticas. Isto, pois encontra-se a decorrer o Torneio FPF eFootball - Eder Challenge. Venham saber mais...

Foi recentemente anunciado pela Playstation Portugal (em parceria com a Federação Portuguesa de Futebol) o Torneio FPF eFootball - Eder Challenge, uma competição de futebol virtual aberto a todos os jogadores de EA SPORTS FC 24 na PlayStation 5.

Os jogadores já poderão inscrever-se no torneio, que será disputado nos dias 2 e 4 de Julho. Poderão fazê-lo através da sua consola PlayStation 5 ou em efootball.fpf.pt até ao próximo dia 30 de Junho.

Esta primeira fase qualificará 8 jogadores para uma fase final com 16 jogadores a ser disputada no dia 6 ou 7 de Julho.

Para assinalar o início do Euro 2024, os adeptos de futebol e de futebol virtual vão ter a oportunidade de, através dos PlayStation Tournaments e da plataforma FPF eFootball, jogar este inédito torneio e jogar pela conquista de uma experiência única. O vencedor do FPF eFootball - Eder Challenge vai ter oportunidade de estar com um dos campeões da Europa de 2016 (Eder) numa experiência única na Cidade do Futebol, entre outros prémios.

O torneio FPF eFootball - Eder Challenge será disputado online por eliminatórias, com dupla eliminação (cada jogador poderá perder uma vez antes de ser eliminado) em BO1 em formato H2H em modo 95 overall. Esta fase será constituída por uma bracket com todos os jogadores inscritos, e a competição terá início no próximo dia 2 de Julho, terminando dois dias depois, a 4 de Julho.

Nesta fase serão apurados 8 jogadores para uma fase final que irá ser disputada com os 8 jogadores apurados do outro qualificador. A fase final será disputada também online, nos dias 6 ou 7 de Julho.

Poderão participar nesta competição, criada em exclusivo para a PlayStation 5, todos os jogadores registados no sítio FPF eFootball, com número de atleta atribuído, sendo que cada fase terá um limite máximo de inscrições de 1024 jogadores.

As inscrições no FPF eFootball - Eder Challenge decorrerão até ao próximo dia 30 de Junho, sendo que o registo no torneio é totalmente gratuito.

O grande vencedor receberá uma camisola de Portugal autografada pelo Eder e a oportunidade única de estar com um dos campeões da Europa de 2016 numa experiência única na Cidade do Futebol.

Estão á espera do quê?

Podem ver o regulamento, aqui.