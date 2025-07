Combate aos fogos realista como nunca em Firefighting Simulator: Ignite

O calor está a apertar e infelizmente, isso não é sinónimo apenas de praia. Lamentavelmente também se tem tornado sinónimo de incêndios (florestais e não só), muitos deles com desfechos francamente trágicos. Mesmo a propósito desta temática, encontra-se em desenvolvimento Firefighting Simulator: Ignite, um jogo sobre... combate a incêndios.

Os estúdios germânicos Astragon, encontram-se a trabalhar em Firefighting Simulator: Ignite, o seu próximo projeto.

Trata-se de um simulador interessante que aborda a temática dos incêndios, ou mais precisamente, do combate aos incêndios.

Apesar de ainda se encontrar um pouco longe, pois o jogo só tem data de lançamento prevista para setembro, Firefighting Simulator: Ignite reveste-se de grande curiosidade e interesse, não só pela sua temática, mas também (e principalmente) pela importância que estes profissionais têm para a sociedade e que muitas vezes é negligenciada pelos poderes locais e centrais.

Tal como o nome indica, o jogo consiste numa simulação daquilo que é ser bombeiro e lança os jogadores em missões de combate a alguns incêndios francamente brutais e mortíferos. O quartel de bombeiros da cidade fictícia de “Oakridge City” serve como ponto de partida para o jogo, a partir da qual, as missões podem ser lançadas e os veículos apropriados selecionados.

Seja em cooperação com NPCs ou em equipa de até quatro jogadores no modo multijogador cooperativo, existe uma chave para Firefighting Simulator: Ignite: o trabalho de equipa.

A equipa terá ao seu dispor todas as ferramentas reais que os bombeiros têm ao seu dispor mas a cooperação e as ações coordenadas são de extrema importância para levar os jogos a dominados. Cada missão apresenta novos desafios e exige soluções flexíveis e imediatas, que se tornam mais ou menos difíceis, com ambientes em constante mudança.

No decorrer do combate aos fogos, os jogadores poderão usar veículos de emergência oficialmente licenciados para rapidamente chegar aos locais e enfrentar os mais diversos cenários de incêndio. Muitas vezes, com a necessidade de resgates de pessoas aprisionadas pelas chamas.

Machados, pés de cabra, serras circulares e escadas são algumas das ferramentas à disposição que podem (e devem) ser usadas ​​para criar novas entradas, arrombar portas e libertar pessoas presas. Por seu lado, as pessoas resgatadas também necessitam de ser escoltadas em segurança até as ambulâncias que as esperam. Ninguém fica para trás! O foco não é apenas resgatar pessoas, mas também controlar os incêndios imprevisíveis e altamente realistas.

Existem ainda diferentes métodos de extinção de chamas à disposição. Os jogadores podem alternar entre o modo de spray, ou usar espuma diretamente do camião de apoio para combater diferentes tipos de incêndio com mais eficácia. Situações perigosas, como vazamentos de combustível, explosões de gases de combustão ou incêndios elétricos, exigem ação rápida, que passa por localizar e desligar caixas elétricas e válvulas de gás, por exemplo. A ventilação vertical também permite que os telhados sejam serrados para permitir a saída da fumaça, enquanto escadas fornecem acesso a áreas mais altas. O jogo prevê uma tremenda quantidade e diversidade de situações, assim como de diferentes formas realistas de as enfrentar.

As pré-encomendas já se encontram disponíveis e quem fizer receberá um Fire Station Companion Pack como bônus de pré-encomenda. Esse Pack de bónus traz ainda um pouco mais de charme ao quartel (centro de operações do jogo), com a inclusão de Simi, o fiel cão bombeiro, que estará sempre à nossa espera quando saímos em missão. O Pack inclui ainda um capacete retro especial de bombeiro bem ao estilo dos anos 1950.

Firefighting Simulator: Ignite será lançado a 9 de setembro para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X.

Como curiosidade, o jogo vai disponibilizar à comunidade a possibilidade da criação de missões novas, sendo possível compartilhá-las e jogá-las no Mod.io