Farto de smartphones grandes? O Cubot Pocket chega com ecrã de apenas 4″

No mundo do Android, encontrar um smartphone pequeno não é tarefa fácil. Ainda que hoje a maioria dos utilizadores dê preferência a ecrãs de grandes dimensões, a verdade é que ainda existe procura para versões mais pequenas, mas a oferta é quase nula. A Cubot está a preparar uma solução para estas necessidades com a linha Cubot Pocket.

Venha conhecer as especificidades deste equipamento Android.

A Cubot anunciou recentemente que estava a preparar o lançamento de uma nova série de smartphones Cubot Pocket 2022. O primeiro smartphone desta série chamado Pocket, é então um pequeno dispositivo Android com ecrã de 4 polegadas que acabou de chegar ao mercado.

Segundo a fabricante, esta série chega para colmatar uma lacuna no mercado que praticamente acabou com os dispositivos de pequenas dimensões, para os quais ainda existe alguma procura.

Para muitos utilizadores os smartphones de grandes dimensões são uma escolha óbvia, dada a produtividade, experiência de visualização de conteúdos, nomeadamente conteúdo multimédia, jogos ou a simples leitura. No entanto, existem utilizadores que não procuram essas particularidades num smartphone e para quem faz sentido ter apenas um equipamento pequeno para as suas comunicações.

O que oferece o Cubot Pocket?

O Cubot Pocket vem equipado com ecrã de 4" com resolução FullHD+. O seu processador é um Unisoc Tiger T310 e oferece 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. Este armazenamento pode ser expandido através de cartão de memória até 128 GB.

A bateria é de 3000 mAh e vem equipado com Android 11. Uma das características exaltadas pela fabricante é o facto de vir ainda com NFC.

De referir que tem apenas uma câmara na traseira de 16 MP e uma câmara frontal de 5 MP.

O smartphone Cubot Pocket está disponível em 3 cores, preto, verde e vermelho, por 129,97€ (IVA e portes incluídos) utilizando o cupão disponível na loja. O envio é feito a partir de armazém de Espanha, com entrega em cerca de 1 semana.

Cubot Pocket