Desde que apresentou o Windows 11 que muitos utilizadores se queixam dos requisitos que a Microsoft definiu. Esta é a barreira que é encontrada e que impede que este sistema seja instalado. Afinal, e do que foi revelado, é muito mais simples contornar esta limitação. Bastam 2 palavras e tudo fica resolvido.

Um determinado CPU, TPM e muito mais fazem parte dos requisitos que a Microsoft instaurou para a presença do Windows 11. Só cumprindo esta lista de obrigações de hardware é que é possível instalar o sistema operativo, o que nem sempre se torna possível.

Claro que existem formas de contornar estas imposições e assim ter acesso ao novo sistema da Microsoft, algo que nem sempre é simples ou sequer possível. Passa por alterações de chaves, interromper o processo de instalação e muitos outros truques bem conhecidos.

When adding "/product server" switch to setup.exe in the Windows 11 setup directory, it BYPASSES the Windows 11 hardware requirement checks. pic.twitter.com/Ig5FtQhOID