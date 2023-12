Uma das áreas do Windows 11 que mais atenção tem recebido da Microsoft é a app Definições. Todas as diferentes opções do sistema têm estado a passar para este novo elemento, que a cada nova buid recebe melhorias e novidades. Do que foi agora revelado, este poderá em breve receber um lote de opções avançadas no Windows 11.

A app Definições do Windows 11 tem recebido muitas opções novas, tentando centralizar neste ponto o máximo de opões de controlo do sistema operativo. Do que a Microsoft revelou agora, prepara uma zona "Configurações avançadas do Windows" que permite aos utilizadores ter mais controle sobre o sistema operativo.

Esta zona, do que a Microsoft descreve, não pretendia substituir o painel padrão de configurações do Windows 11. Em vez disso, foi projetado para fornecer aos utilizadores avançados mais controlo sobre o funcionamento do sistema operativo e como este se irá comportar ao ser usado.

Para mostrar o trabalho feito, a gigante do software revelou várias imagens de prova de conceito do novo painel Configurações avançadas do Windows. Estas mostram como as opções vão estar disponíveis e também como os utilizadores vão poder interagir com esta nova área do Windows 11.

Os planos para esta área estão já definidos pela Microsoft e foram apresentados na mesma página onde revelou as primeiras imagens deste lote de opções.

Dê aos programadores mais controle sobre as configurações do sistema e comportamentos avançados

Ajude os programadores a descobrir configurações mais capazes que podem melhorar os seus fluxos de trabalho diários e melhorar o desempenho da máquina

Criar uma interface uniforme para gerir/personalizar novas experiências de programador no Windows (por exemplo, Native File Explorer + integração de controlo de versão) para podermos criar novos recursos/personalizações mais rapidamente

Trabalhe com a comunidade de programadores para identificar configurações adicionais que sejam úteis para preencher a ferramenta

Pode ser facilmente programado e aplicado novamente em máquinas novas e/ou existentes

Dado que o Windows está a crescer e a focar-se apenas na versão 11, é muito provável que a Microsoft apenas ofereça esta nova área a este sistema. Ainda sem data definida, espera-se quem em breve, nas builds de teste, comecem a surgir as primeiras provas desta nova área de configurações.