Não, ainda não está tudo visto e o iPhone 15, nos seus vários modelos, ainda tem muito para desvendar. Pelo menos é isso que a Apple promove no seu novo vídeo de demonstração das novas funcionalidades da câmara. Já conhecem estas "dicas"?

Em qualquer modelo de iPhone 15, os utilizadores podem converter uma fotografia de uma pessoa, de um cão ou de um gato num retrato depois de a fotografia ter sido processada. Sim, isto é uma funcionalidade interessante. E para a tornar ainda melhor, pode mudar o foco para qualquer um dos objetos da fotografia.

Mais uma vez, esta funcionalidade só está disponível no iPhone 15, no iPhone 15 Plus, no iPhone 15 Pro e no iPhone 15 Pro Max.

Para converter uma fotografia deste tipo num retrato, siga estas instruções:

Abra a aplicação Fotografias no iPhone.

no iPhone. Toque em qualquer fotografia tirada no modo Retrato para a ver em ecrã inteiro e, em seguida, toque em Editar .

para a ver em ecrã inteiro e, em seguida, toque em . Se estiverem disponíveis efeitos de retrato, toque no botão Ajuste de profundidade e, em seguida, toque em Retrato na parte superior do ecrã.

e, em seguida, toque em na parte superior do ecrã. Utilize o cursor de Profundidade para aumentar ou diminuir o nível de desfocagem do fundo no retrato.

para aumentar ou diminuir o nível de desfocagem do fundo no retrato. Toque em OK .

. Para anular os efeitos de retrato, abra a fotografia, toque em Editar e, em seguida, toque em Reverter.

Veja aqui nas imagens como fazer:

É de notar que se fizer isto com uma fotografia com o Live ativo, os efeitos da fotografia Live não estarão disponíveis.

Para mudar o foco de qualquer um dos motivos da fotografia, siga estas instruções:

para o ver em ecrã inteiro e, em seguida, toque em . Toque num novo motivo ou ponto de focagem na fotografia.

na fotografia. Toque em OK.

Veja como fica nas imagens:

Num novo vídeo promocional da Apple, intitulado "Album Cover", a Apple mostra como estas funcionalidades funcionam.

Um membro feminino de um trio musical está a utilizar o iPhone para transformar uma fotografia dos três num retrato para a capa do próximo álbum. Quando prime o botão Retrato, ela permanece focada enquanto os outros dois membros do grupo ficam desfocados no fundo. Mostrando a fotografia a um dos seus colegas de banda, ela pergunta-lhe o que acha da imagem para a capa do próximo álbum do grupo.

Embora diga que gosta, quer fazer uma pequena alteração e, quando o telemóvel é devolvido ao seu dono, vemos que o guitarrista se voltou a focar e colocou os seus dois colegas de banda fora de foco. A mulher diz ao guitarrista: "Ok, sinto que te vejo mais quando te vejo menos".

Os dois andam para trás e para a frente, mudando rapidamente o foco da fotografia entre eles. A mulher sente que deve ser ela a estar em foco, uma vez que o álbum é sobre a sua recente separação. "Comigo", diz o guitarrista. Para desempatar, decidem pedir a Brian, o terceiro membro da banda, para decidir qual a melhor versão do retrato. Mas Brian escolhe uma foto com ele em foco e as outras duas desfocadas. "Parece icónico", diz ele.

Bom, a ideia é boa, mas mostra basicamente as novas funcionalidades de uma forma que é fácil de compreender. Simples e com resultados muito interessantes.