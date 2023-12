O Natal está quase a chegar e, com ele, também se implementam vários momentos característicos desta altura, sendo que um deles é a popular promoção de novembro designada de Black Friday. Como tal, na nossa questão desta semana queremos que nos diga se comprou algum equipamento tecnológico durante a Black Friday. Participe!

Comprou algum equipamento tecnológico durante a Black Friday?

A Black Friday, ou também designada por sexta-feira negra, é uma altura promocional importada dos Estados Unidos da América para outros países do mundo. A campanha celebra-se originalmente um dia depois do Dia de Ação de Graças, ou seja, no dia seguinte à quarta quinta-feira do mês de novembro.

Após ser implementada noutros países, a Black Friday rapidamente se tornou popular, sobretudo por ser a altura em que os consumidores conseguem comprar produtos a preços bem mais baratos. Contudo, também sabemos que é um momento de muito oportunismo por parte das lojas, onde muitos equipamentos ficam, propositadamente, a preços mais elevados uns dias antes desta época, para depois dar a ideia de que estão com um grande desconto.

Nesta altura a tecnologia é um dos setores mais procurados pelos consumidores que acabam por aguardar pela Black Friday para poderem adquirir os gadgets que tanto querem, como smartphones, computadores, tablets, consolas, entre outros, mas a preços mais apelativos.

Assim sendo, na nossa questão desta semana queremos então que nos diga se comprou algum equipamento tecnológico durante a Black Friday. Pode votar a partir da sondagem que deixámos de seguida.

Participe na nossa questão desta semana

Comprou algum equipamento tecnológico durante a Black Friday? Sim.

Não. Ver Resultados Loading ... Loading ...

