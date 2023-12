O Telegram tem conseguido roubar utilizadores ao WhatsApp, muito graças à sua segurança e, em especial, às novas funcionalidades que traz. Com atualizações constantes, o Telegram consegue melhorar de forma permanente. Agora, com mais um lote de novidades, já deixa passar para texto as mensagens áudio que receber.

Tal como acontece de forma constante, o Telegram apresentou mais um lote de novidades. Estas surgem para melhorar as funcionalidades e o que oferecem aos utilizadores. A mais recente foca-se não apenas no Android, mas olha também para o iOS e para o que estes utilizadores precisam.

São várias as melhorias que chegaram com a nova versão. O Telegram detalha que agora permite que encontre canais similares aos que segue, partilhe stories de amigos e de canais e adicione mensagens de vídeo aos stories. Também adiciona cores de perfil, papéis de parede para ambos, estatísticas de stories e reações personalizadas para canais, transcrição de voz para todos e muito mais.

A transcrição de voz é uma das funcionalidades que mais parece estar a agradar aos utilizadores. Esta já estava disponível desde 2022, mas apenas para os utilizadores Premium. Com esta atualização, todos os utilizadores podem converter até 2 mensagens por semana em texto – basta tocar no ícone →A para experimentar.

Agora pode também adicionar uma mensagem de vídeo para fornecer comentários. As mensagens de vídeo podem ser redimensionadas e movidas no ecrã, bem como ao longo do eixo do tempo para iniciar ou encerrar em qualquer lugar. As possibilidades criativas são infinitas.

Os stories que partilha também podem ter mensagens de vídeo – para poder partilhar as suas ideias sobre um tópico em tendência ou participar de uma fila de criadores que partilhem o conteúdo um do outro. A imaginação parece ser o único limite para esta funcionalidade do Telegram.

Estas novas funcionalidades vão agora começar a ser partilhadas pelos utilizadores, para todos poderem explorar. Com este lote de novas opções, o Telegram volta a destacar-se da concorrência e a garantir um lugar único no universo das apps de mensagens.