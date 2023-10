A grande surpresa do dia de ontem foi a apresentação por parte da Xiaomi do HyperOS. Este é o novo sistema operativo da marca chinesa para os seus novos smartphones, que muito em breve será apresentado. Agora, e como acontece quase sempre, surgem as primeiras imagens desta nova proposta.

Ainda estamos longe de saber o que o HyperOS traz para os utilizadores, mas há já algumas certezas. A Xiaomi quer tornar esta a sua proposta base para os seus sistemas e tentar integrá-lo com o máximo de plataformas, para assim ter um ecossistema mais integrado e com melhores capacidades.

Agora que foi anunciado por Lei Jun, o CEO da Xiaomi, surgem as primeiras imagens do HyperOS. Desde cedo fica claro que existem muitas semelhanças com a MIUI, algo natural para garantir uma experiência de utilização uniforme e sem grandes alterações.

Xiaomi's HyperOS 1.0



Still looks like Xiaomi's signature User Interface (looks more like iOS in some ways), but more refined. pic.twitter.com/ZOqn3sj8SS — Alvin (@sondesix) October 17, 2023

Sendo baseado no Android, espera-se que o HyperOS mantenha também muito do que é já conhecido dos utilizadores. Isso pode ser visto por agora nos ícones presentes e também na forma como este sistema será usado, bem como nas animações apresentadas.

Há ainda muitas dúvidas sobre o que Xiaomi irá fazer com este sistema. Se a sua presença no mercado chinês é uma certeza, há ainda a informação de que poderá também chegar aos mercados internacionais, tornado-o um sistema operativo global e acessível a todos os novos smartphones da marca.

Outro ponto positivo, é que esta nova proposta será totalmente controlada pela Xiaomi, que assim poderá ditar o ritmo das atualizações e das correções a serem lançadas. Deixa de depender da Google e, eventualmente, poderá até contribuir com melhorias e novidades no AOSP (Android Open Source Project).

Não deverá faltar muito para que surjam novidades e até versões de testes. A Xiaomi pretende apresentar o HyperOS com o seu novo Xiaomi 14, ainda que provavelmente só no seu país de origem, para assim controlar os desenvolvimentos e todas as novidades desta proposta.