Desde que Elon Musk tomou conta do X (ex Twitter) que as mudanças não param de chegar a esta rede social. A maioria não é do agrado dos utilizadores, mas entende-se serem essenciais para sobreviver. Agora é dado mais um passo, ao começar a cobrar 1 dólar aos novos utilizadores para poderem usar o X (ex Twitter).

Esta não é certamente uma das melhores notícias para os potenciais utilizadores do X. Estes vão passar a ter uma surpresa ao criarem as suas contas, com a obrigação de pagar 1 dólar por mês para poderem usar a rede social em toda a sua capacidade e sem limitações.

É uma novidade que por agora está ainda só em 2 países, mas que certamente irá ser alargada a outros mercados e a novos utilizadores. Por agora esta obrigatoriedade está presente na Nova Zelândia e nas Filipinas, ao abrigo do que é chamado o programa "Not A Bot", destinado a reduzir o spam.

Starting today, we're testing a new program (Not A Bot) in New Zealand and the Philippines. New, unverified accounts will be required to sign up for a $1 annual subscription to be able to post & interact with other posts. Within this test, existing users are not affected.



This… — Support (@Support) October 17, 2023

Este visa reforçar os esforços do X (ex Twitter) já significativos para reduzir spam, manipulação de sua plataforma e atividade de bots. Além disso, os novos utilizadores da versão web da rede social na Nova Zelândia e nas Filipinas terão que verificar as suas contas com um número de telefone.

A página de suporte desta nova medida não explica por que a nova assinatura de 1 dólar é apenas para novos utilizadores que acedem ingressam pela versão web e não pelas apps móveis. Também não é explicado por que o programa "Not a Bot" é implementado apenas em dois países.

Correct, read for free, but $1/year to write. It’s the only way to fight bots without blocking real users.



This won’t stop bots completely, but it will be 1000X harder to manipulate the platform. — Elon Musk (@elonmusk) October 18, 2023

Apesar de limitar a sua utilização, o X (ex Twitter) não bloqueou totalmente o acesso à sua rede social. Assim, os novos utilizadores que optarem por não se inscrever só poderão realizar ações de leitura, ou seja visualizar publicações ou assistir a vídeos, segundo a empresa.

Ainda que limitado a apenas 2 países, este parece ser o futuro do X (ex Twitter). Elon Musk já tinha alertado que iria combater os bots e o spam, com medidas que poderia potencial a rede social e torná-la novamente rentável.