Dica: como ativar o auto-scrolling no TikTok para uma visualização “mãos-livres”

Se quer realizar várias tarefas ao mesmo tempo, como lanchar enquanto vê vídeos, o TikTok tem um modo de scroll automático bastante útil. Quando ativado, a plataforma automatizará o processo de scroll e não terá que deslizar manualmente para cima após cada vídeo. Saiba como ativar esta funcionalidade.

Como ativar o auto-scrolling no TikTok

O modo de auto-scrolling no TikTok permite que desfrute de infinitos TikToks sem interagir com o seu dispositivo. Certifique-se de que está a utilizar a versão mais recente do TikTok. Agora, veja como usar o TikTok com as mãos livres:

1. Abra a app do TikTok.

2. Vá para o feed "Para Ti".

3. Depois, mantenha o ecrã premido para revelar algumas opções. Verá uma opção denominada "Rolagem automática" à direita com o ícone de uma seta. Clique nela para ativar o auto-scrolling.

Depois de ativar o auto-scrolling, o TikTok carregará e reproduzirá automaticamente o vídeo seguinte quando o atual tiver terminado. No entanto, esta funcionalidade automatizada não funcionará em publicações de fotografias, pelo que terá de as percorrer manualmente para retomar a o scroll automático.

Quando ativo o scroll automático, aparece uma seta com um ícone de traço no canto superior direito do seu feed. Basta clicar neste ícone para desativar o auto-scrolling.

Nota: poderá ter de percorrer manualmente um ou dois vídeos antes de esta opção aparecer. Além disso, estas opções não serão apresentados se mantiver o ecrã premido quando uma publicação patrocinada estiver a ser reproduzida.

Este scroll automático também funcionará quando utilizar o modo picture-in-picture no TikTok, pelo que as possibilidades de multitasking são literalmente infinitas. No entanto, os controlos manuais continuam ativos, pelo que pode sempre deslizar para cima ou para baixo para saltar ou reproduzir um vídeo, respetivamente.

Picture-in-picture O modo Picture-in-picture é uma funcionalidade que permite aos utilizadores ver vídeos de uma aplicação numa pequena janela flutuante enquanto realizam outras tarefas no seu dispositivo

O auto-scrolling no TikTok é um divisor de águas para os utilizadores que adoram ver vídeos, mas consideram o deslizar interminável demasiado aborrecido. Com apenas alguns toques, pode ativar ou desativar o scroll automático, dando-lhe a liberdade de escolher como quer explorar a aplicação.

