Vídeo de condutor a usar os Vision Pro enquanto conduz um Tesla viraliza

O vídeo do condutor de um Tesla a utilizar os novos Apple Vision Pro enquanto se deixa conduzir pelo veículo está a tornar-se viral nas redes sociais e a destacar um perigo potencialmente novo na estrada.

Na sexta-feira, 2 de fevereiro, aquando do lançamento dos Vision Pro, Dante Lentini, de 21 anos, publicou um vídeo no X, no qual se mostra ao volante de um Tesla enquanto utiliza o mais recente dispositivo da Apple. O vídeo de 25 segundos já reúne mais de 24,1 milhões de visualizações.

Durante uma parte do vídeo, as mãos de Lentini não estão no volante, dando a entender que se está a deixar conduzir pelo veículo elétrico. O problema é que as mãos no volante são um requisito para as três funcionalidades de condução assistida da Tesla: Autopilot, Enhanced Autopilot e Full Self-Driving. Afinal, apesar do nome, nenhuma das funções torna os seus carros totalmente autónomos.

Pelas redes sociais, especialmente pelo X, já muito se diz. Alguns utilizadores acusam o condutor, que diz no LinkedIn ser gestor de produto na startup de desenvolvimento de software Hype, de encenar o vídeo, tendo os cliques as visualizações como objetivo.

No manual dos Vision Pro, segundo o Gizmodo, a Apple adverte os utilizadores contra a utilização do equipamento enquanto conduzem.

Esteja sempre atento ao seu ambiente e à postura corporal durante o uso. Os Apple Vision Pro foram projetados para uso em áreas controladas que sejam seguras, numa superfície nivelada. Nunca utilize os Apple Vision Pro enquanto estiver a conduzir um veículo em movimento, uma bicicleta, maquinaria pesada ou em quaisquer outras situações que exijam atenção à segurança.

A mesma fonte diz ter contactado Lentini, a Tesla e a Apple, para comentar o assunto, mas revela não ter obtido resposta.

Além de Dante Lentini, também outro condutor foi filmado a utilizar os Vision Pro da Apple durante a condução de um Tesla. Este, por sua vez, ia ao volante da Cybertruck: