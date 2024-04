Elon Musk desafia Alexandre Moraes e recusa-se a bloquear contas do X no Brasil

Elon Musk tem estado ativo nas últimas semanas e tem contestado a decisão de um juiz do Supremo Tribunal do Brasil. Estas críticas surgem devido às exigências feitas relativamente a notícias falsas do X. Nestas suas posições, Elon Musk garantiu que não obedecerá às ordens judiciais e pediu a demissão do juiz Alexandre Moraes.

Elon Musk desafia o juiz Alexandre Moraes

As acusações agora feitas surgem alguns dias depois da publicação de uma investigação feita pelo jornalista norte-americano Michael Shellenberger. Nesta surge a informação de que o juiz Alexandre Moraes exigiu ao X a partilha de dados pessoais e outras informações sobre vários utilizadores, que teriam feito publicações consideradas impróprias.

Nas palavras de Elon Musk, e publicadas na sua rede social, "este juiz tem repetida e descaradamente traído a Constituição e o povo brasileiro. Ele devia demitir-se ou ser afastado”. Nessa mesma publicação, Elon Musk prometeu revelar mais detalhes sobre a conduta do Supremo Tribunal relativamente ao Twitter nos últimos meses.

Recusa-se a bloquear contas do X no Brasil

Além disso, Moraes é acusado de pedir acesso a informações internas da própria plataforma. Terá ainda tentado mandar censurar publicações de políticos com os quais não concorda. Numa publicação feita por Michael Shellenberger, é considerado certo que "a qualquer momento, o Supremo Tribunal Federal poderá bloquear o acesso ao X no Brasil", alertando ainda para o risco de "ditadura".

Elon Musk já se dirigira neste fim de semana diretamente ao juiz Alexandre de Moraes no X e questionado "porque é que exige tanta censura no Brasil?". Garantiu ainda que "vamos levantar todas as restrições. Este juiz já aplicou multas, ameaçou os nossos funcionários com prisão, e cortou o acesso ao X no Brasil”, acrescentou.

Esta situação pode escalar com bloqueios

O governo brasileiro acompanha a situação e o secretário de Políticas Digitais do governo de Lula criticou o dono da rede social. Nas suas palavras, "a atitude de Elon Musk evidencia o seu desprezo pela Justiça brasileira. Responde politicamente ao buzz dos últimos dias requentando decisões antigas e aproveita para fazer agitação e propaganda de extrema-direita".

Uma figura polarizadora, considerado tirano por alguns e defensor fervoroso da democracia por outros, Alexandre de Moraes é um dos onze juízes do STF e preside ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). À frente da luta contra a desinformação no Brasil, ordenou nos últimos anos o bloqueio de contas de personalidades influentes nas redes sociais, a maioria delas apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro.