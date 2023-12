Fortinet reforÃ§a estratÃ©gia de negÃ³cio nas principais Ã¡reas de crescimento

O foco nos mercados de Secure Networking, Universal SASE e Security Operations, incluindo investimentos estratégicos em I&D e GTM, irá acelerar a expansão global da atividade da Fortinet.

Fortinet aposta no Secure Networking, Universal SASE e Security Operations

A Fortinet, líder mundial de cibersegurança que fomenta a convergência entre segurança e redes, acaba de anunciar que está a aperfeiçoar a sua estratégia de negócio para dar prioridade a mercados diferenciados e de elevado crescimento.

A partir de agora, a estratégia de Investigação e Desenvolvimento (I&D) e de go-to-market (GTM) da empresa será organizada com base em três mercados:

Secure Networking

Universal SASE

Security Operations.

Esta evolução sublinha e reforça o compromisso da empresa em fornecer valor aos seus clientes e em promover uma cultura de inovação.

O atual portfólio de produtos e serviços integrados e desenvolvidos organicamente da Fortinet tem uma vantagem competitiva distinta nestes três mercados críticos, tornando a tecnologia a ‘pedra angular’ desta mudança estratégica.

Espera-se que o mercado de Secure Networking cresça quase 9% ao ano para 86 mil milhões de dólares em 2027. Consiste, principalmente, em firewalls de rede, switches seguros, pontos de acesso wireless e gateways 5G. À medida que o negócio de firewalls da Fortinet cresce, espera-se que a sua receita para os serviços de segurança FortiGuard AI-Powered também cresça. Este é o maior mercado da Fortinet.

Prevê-se que o mercado de Universal SASE cresça quase 20% ao ano para 36 mil milhões de dólares até 2027. Inclui SD-WAN, SWG, CASB, DLP, ZTNA, SASE e outras tecnologias de rede e segurança cloud-native projetadas para simplificar a implementação de uma estratégia de Zero-Trust.

Prevê-se que o mercado de Security Operations cresça um pouco mais de 14% ao ano para 78 mil milhões de dólares até 2027. A plataforma SecOps da Fortinet é a mais abrangente, integrada e ampla do sector, fornecendo EDR, SIEM, SOAR, NDR e outras tecnologias integradas de cibersegurança de nível empresarial para ajudar as organizações a obter controlo e conhecimento das suas operações distribuídas.

Os investimentos da Fortinet em I&D são complementados por mudanças estratégicas nos seus investimentos em GTM, que também serão centrados em Secure Networking, Universal SASE, e Security Operations. As vendas serão organizadas com bases nessas três áreas estratégicas, possibilitadas por formação e suporte de marketing, para garantir maior presença no mercado e melhor envolvimento do cliente.