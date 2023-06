O Edge tem sido um browser que tem recebido muita atenção nos últimos tempos, muito graças à Microsoft e à sua IA. Mas à parte de todos estas novidades, o seu desenvolvimento continua. Uma novidade que vai chegar em breve não agradará a ninguém. A Microsoft vai ter acesso a todas as imagens que visualizar no Edge.

Apesar de estar a crescer no mercado, o Edge não se tem livrado de problemas e de decisões menos claras da Microsoft. Estas colocam em causa a privacidade dos utilizadores, ainda que a empresa se defenda a assente estas propostas na experiência de utilização que oferece.

Uma nova destas situações parece estar a ser preparada, novamente suportada pela qualidade de acesso à Internet dos utilizadores. Falamos da possibilidade de termos uma melhoria em todas as imagens que forem visualizadas no Edge.

A ser preparada na versão Canary do Edge está a capacidade de melhorar todas as imagens, aumentando a sua resolução. Para isso os utilizadores vão ter de enviar para a Microsoft estes endereços, que depois devolverá a imagem com maior qualidade ao browser.

O problema detetado é que esta será uma opção que estará ativa desde o primeiro momento e que provavelmente não será anunciada aos utilizadores de forma clara. Assim, estes vão esta a enviar dados de utilização do Edge à Microsoft sem o saberem e provavelmente sem sequer o pretenderem.

Naturalmente que esta novidade poderá ser desativada no Edge nas definições. Dentro da área Privacidade, pesquisa e segurança haverá uma área dedicada à melhoria de imagens, que deverá ser desativada. Podem ainda ser escolhidos os sites em que as imagens não vão ser enviadas.

A Microsoft prevê ter um serviço similar para os vídeos, mas neste caso será mais simples. Estes vão ser melhorados diretamente no Edge, recorrendo ao hardware presente no PC do utilizador. Assim, as questões de privacidade não vão existir.